Quand le coronavirus perturbe les élections en Afrique

Journal 19.00 TU (01.04.2020)

Parmi les sujets au menu : un point sur la pandémie du coronavirus et le risque de fragilisation des Etats en Afrique déjà vulnérables aux attaques djihadistes, le report d'élections en raison de la crise sanitaire, le débat en Allemagne sur une application pour signaler des personnes contaminées au Covid-19 et le sort au Mali de Soumaila Cissé et ses proches enlevés il y a une semaine.