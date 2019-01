Pourquoi le nouveau Traité franco-allemand fait-il peur aux Français ?

55 ans du Traité de l'Elysée

Le 22 janvier 1963, le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer signaient le traité de l'Elysée. Cinquante-cinq ans plus tard, Paris et Berlin souhaitent lui donner un petit coup de neuf. // La vallée d'Aran, un territoire niché dans les Pyrénées espagnoles refusent de suivre la Catalogne dans sa marche vers l'indépendance. Un reportage de Henry de Laguérie.