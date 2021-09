Pourquoi le nombre de mandats de chancelier allemand n’est pas limité

Que se passe-t-il après les législatives en Allemagne ?

Négociations pour la formation d’un nouveau gouvernement

C’est le point le plus difficile après une élection fédérale, la loi ne prévoyant aucune date limite pour former un gouvernement. Le parti ayant obtenu le plus de voix a généralement besoin d'un partenaire de coalition pour obtenir une majorité au Parlement et cette fois, probablement, même de deux partenaires.