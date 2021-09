Allemagne : les négociations de coalition ont déjà débuté

Les électeurs allemands se sont clairement exprimés lors des élections fédérales de dimanche, a déclaré Olaf Scholz. Le candidat social-démocrate a fait savoir que trois partis - le SPD, les Verts et le FDP – devraient former le prochain gouvernement. Mais de son côté, le parti conservateur de la CDU veut aussi former une coalition avec le parti libéral (FDP) et les Verts. Sa vice-présidente, Julia Klöckner, a préconisé des "discussions exploratoires sérieuses" avec les Verts et le FDP au sujet d'une coalition. Il y a une possibilité de former un gouvernement stable, selon la ministre de l’agriculture.

Le FDP et les Verts vont jouer en effet les faiseurs de roi à l’issue des élections fédérales de dimanche. Les deux partis ont recueilli respectivement 11% et 14% des suffrages. Michael Kellner, un cadre du parti écologique a déclaré qu’il trouve "juste de parler avec le FDP". Le secrétaire général du FDP, Volker Wissing indique que la formation d’une coalition relève d’une question de valeur ajoutée. Le parti ne rechignerait pas à former une coalition avec le SPD (25,7%) de Olaf Scholz ou la CDU/CSU (24,1%) de Armin Laschet. "C’est le contenu qui compte", a affirmé Volker Wissing.

Même si le SPD sort vainqueur des législatives, les négociations pourraient durer pour former une coalition. Les différents partis politiques ont des visions différentes notamment sur le climat, la dette, la question du logement, le salaire minimum.

Retour sur la soirée électorale avec notre correspondant à Berlin.

Il est 18 heures hier soir lorsque les premières estimations tombent. Si le SPD et la CDU sont au coude-à coude, la tendance est déjà là : ce sont bien les sociaux-démocrates qui virent en tête. Une victoire pour le candidat à la chancellerie, Olaf Scholz, qui se confirmera dans la nuit :

"Je suis heureux et je remercie celles et ceux qui ont voté pour le SPD. Les Allemands ont plébiscité le SPD pour former un gouvernement, et m’ont offert leur confiance pour mener à bien cette mission. C’est une belle soirée pour le SPD", déclare Olaf Scholz.

Déroute historique de la CDU

Avec 25,7% des voix, le SPD gagne plus de 6 points par rapport à il y a quatre ans. Un retour en force qui contraste avec la déroute historique de la CDU : 24,1%, soit près de 9 points de perdus depuis les dernières législatives. Une claque pour Armin Laschet et le parti d’Angela Merkel.

"Nous ne pouvons pas être satisfait de notre score. Et pourtant, tout reste possible et la nuit sera longue. Les résultats de ce soir constituent un énorme défi pour l’Allemagne, la CDU et tous les partis démocratiques", fait savoir Armin Laschet, le candidat des conservateurs.

Annalena Baerbock et Robert Habeck, les dirigeants du parti des Verts

Verts et libéraux en arbitre

Car malgré cette seconde place, Armin Laschet n’est pas encore hors course. Le candidat de l’Union a tout de suite lancé des clins d’œil appuyés en direction des Verts et des libéraux du FDP, qui ont obtenu respectivement 14,6 et 11,5 % des suffrages. Deux partis sans qui rien ne sera possible. Bien qu’Annalena Baerbock ait réalisé un score décevant, les écologistes sont désormais dans la position du faiseur de roi :

Selon la candidate des Verts, "Ce pays a besoin et veut un gouvernement du climat, c’est la leçon de ces élections législatives. Et nous allons nous battre pour cela avec vous tous. C’est notre responsabilité pour notre pays".

Christian Lindner, candidat et dirigeant du parti libéral

Encore plus que le SPD, écologistes et FDP apparaissent comme les grands gagnants du soir. S’il est impossible de dire ce matin qui d’Olaf Scholz ou d’Armin Laschet succédera à Angela Merkel, ce sont bel et bien les verts et libéraux qui mènent à présent le grand jeu des négociations pour une future coalition inédite à trois. Et des discussions ont déjà été annoncées entre les deux partis, avant toute ouverture de négociations avec le SPD et la CDU.