Podor l’une des villes les plus propres du Sénégal

A l’entrée comme à l’intérieur de la ville de Podor, pas une seule trace de dépotoir sauvage d’ordures ménagères.

"Tu vois ! Comme c’est bien propre là ! Ce sont les éléments de l’UCG qui nettoient " explique Amadou Wone, président de la Commission Planification, Aménagement du Territoire et Cadre de vie de la commune de Podor.

L’UCG, c’est l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides du Sénégal, qui a une représentation à Podor.

L'engagement des habitants

Chaque matin, les habitants nettoient les maisons, les marchés et désensablent les rues. Ces déchets solides, une fois déposés dans des poubelles publiques mises en place par la mairie sont ensuite évacués vers une décharge finale par des charettiers qui font le tour des six quartiers que compte Podor.

"On a toujours participé à la propreté de la ville. Si aujourd'hui, Podor est considéré comme l’une des plus belles villes du Sénégal, c’est parce qu’il a une jeunesse consciente. Nous nous organisons en association. Nous allons de quartier en quartier pour vérifier si les jeunes sont sortis. S’ils ne sortent pas, nous allons vers eux pour leur expliquer que ce que nous faisons, c’est pour tout le monde " précise Samba Tall, le président du Conseil communal de la jeunesse de Podor parle de l'engagement des jeunes dans l’assainissement de la ville.

Tout n’est pas rose

Selon le président de la Commission planification, aménagement du territoire et cadre de vie de la commune de Podor, Amadou Wone "le point faible de cet exploit, c’est la rupture qu’il y a eu entre l’expérimentation que nous avions commencée et la poursuite des activités. C’est dû surtout à des problèmes techniques ".

En effet, la décharge maîtrisée en construction dans la commune de Podor et destinée aux activités de tri et de valorisation des déchets solides n’est toujours pas achevée. Les travaux sont arrêtés, faute de moyens, ont confirmé les autorités communales.