En Afrique aussi, on pleure la mort du roi Pelé

Les réactions continuent à s’enchaîner à travers la planète à la suite de l’annonce du décès, ce jeudi 29 décembre, du roi Pelé , et l’Afrique n’est pas en reste. Du simple supporter aux plus grandes gloires du ballon rond, les Africains pleurent aussi l'ancien attaquant du Brésil, seul joueur de l’histoire du football a remporté trois fois la Coupe du monde. Durant sa glorieuse carrière, Pelé a, en effet, rencontré à plusieurs reprises des équipes africaines à l’occasion de matchs amicaux.

Augustin Senghor, l’un des vice-présidents de la Confédération africaine de football et président de la fédération sénégalaise de football parle de la tournée effectuée par Pelé à Dakar avec son club du FC Santos.

"Nous avons eu la chance ici au Sénégal. Moi, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, de voir Pelé avec le FC Santos passer à Dakar, jouer un match ici et marquer un doublé. Mais je pense que c'est quelque chose qui a marqué tous les esprits", raconte-t-il.

Selon le président de la fédération sénégalaise de football, si le "Sénégal est devenu un pays de football, c'est un peu grâce à Pelé. Je me souviens quand nous étions tout jeune, notre équipe ici au Sénégal, à l'île de Gorée, s'appelait Santos. A chaque fois qu'un joueur montrait des qualités, on lui donnait le sobriquet de Pelé."

Pelé, un joueur admiré

Djibrilla Hima Hamidou, actuel président de la fédération nigérienne de football porte encore le sobriquet Pelé.

Pour lui, le roi Pelé, c'est le footballeur complet et un joueur inégalé sur tous les plans. L'ancien attaquant brésiliena été son modèle, dit-il, au point de se faire appeler Pelé.

"C’est le premier noir à arriver à ce niveau de football dans le monde. Les Africains s'identifient un peu à lui. On m'appelait Pelé depuis l’âge de trois ans par ma passion effectivement du foot au point où dans mon pays, les gens ne connaissent pas mon véritable nom. Tout le monde ne connaît que le nom de Pelé. Il a transformé le football en un art grâce à la technicité et la vélocité de Pelé et ses capacités de dribble et sa vitesse, il faisait du football comme une danse en quelque sorte. C'était quelque chose d’exceptionnel."

Un modèle pour l'Afrique

Dribbleur hors-pair doublé d'un véritable sens de butteur, le roi Pelé reste la première source d’inspiration de plusieurs footballeurs du continent. C’est le cas d’Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, ancien joueur des Éléphants de Côte d’Ivoire.

"C'est lui-même qui m'a donné la force et surtout l'envie de faire du football ma passion et de faire une carrière dans ce milieu. Quand j'étais tout petit déjà, j'allais dans les cinémas pour voir tous les films qu'on passait sur lui. Il a été une source de motivation et d'engagement. Les gens se battaient pour avoir la moitié de ses qualités", conclut Abdoulaye Traoré.

D’autres grands noms du football africain se sont également exprimés à travers les réseaux sociaux.

Samuel Eto’o, qui a eu le privilège de rencontrer et d’échanger avec Pelé, salue une légende. "Repose en paix éternelle, Pelé, tu vas manquer à des millions et des millions.", a écrit le président de la FECA Foot, la Fédération camerounaise de football. "Merci pour tout l’amour que tu as porté au football et aux gens", a pour sa part déclaré la légende ivoirienne Didier Drogba. Sadio Mané a de son côté écrit "A jamais une légende", avec une photo souriante du roi Pelé.