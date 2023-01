New York Cosmos

Après la saison 1974, Pelé annonce sa retraite. Mais à peine un an plus tard, il suit l'appel de l'argent et rejoint le New York Cosmos, qui évolue en NASL (ligue nord-américaine de football). Sa mission : développer le football dans un pays amoureux du football américain et du baseball. Pour couronner le tout, il mène les Cosmos à la victoire lors du Soccer Bowl 1977, la finale de la NASL.