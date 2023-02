Paul Biya, le président le plus âgé au monde

13 février 1933 - 13 février 2023, Paul Biya souffle sur ses 90 bougies. Et cela contraste avec la fête de la jeunesse célébrée un jour avant dans le pays.

Sur ses 90 ans, il en a passé 40 à la tête du pays. Le président apparaît aujourd'hui fatigué. Une situation qui préoccupe de nombreux Camerounais qui se demandent si Paul Biya est encore apte à diriger le Cameroun .

Biya glorifié

Quelques affiches et banderoles avec des messages pour les 90 ans du président Paul Biya, le décor est bien planté dans la capitale.

Pour l'occasion, des milliers de jeunes et de nombreux membres du gouvernement se sont donnés rendez-vous ce lundi à Yaoundé pour témoigner de leur attachement au président qui, selon l'entrepreneur Léon Blondel Ebengue, fait la fierté du pays.



"Je suis fier d'être Camerounais, encore plus d'avoir un président qui est à même de stabiliser ce pays malgré les deux guerres dans les régions anglophones et dans la partie septentrionale du pays".

Léon Blondel poursuit en affirmant que "ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la capacité de l'homme à faire un certain nombre de choses qu'un jeune ne ferait pas". D'ailleurs le président Paul Biya est consulté à plus d'un titre par ses pairs africains".

"Pour moi c'est 90 ans de sagesse, d'expérience et de connaissance", conclut-il

Les critiques



Après 40 ans passés à la tête du Cameroun, Paul Biya présente toutefois un bilan économique peu reluisant, le tout accentué par les crises sociales et politiques. Dernière crise en date : l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Malgré ses 40 ans au pouvoir, le président camerounais n'a pas non plus réussi á règler le sanglant conflit anglophone

La jeunesse camerounaise critique Paul Biya pour le taux élevé de chômage Image : Ulrik Pedersen/NurPhoto/picture alliance

Homme vieillissant et fatigué, certains prétendent qu'il n'est plus à même de diriger le pays

"Il est difficile de dire qu'il lui est facile de contrôler la situation. La preuve c'est l'actualité ambiante dans le pays! Il est vrai qu'on voit sa volonté à passer de la parole à l'acte sur ces faits longtemps décriés", estime Yves Mbende est enseignant à l'université protestante de l'Afrique centrale.

"Mais combien de personnes innocentes auraient déjà payé le prix de ce qui grippe la machine étatique? Manifestement plusieurs collaborateurs du président ont des ambitions présidentielles qu'ils veulent urgemment assouvir. Dans un tel contexte, le président ne peut pas maîtriser la situation", ajoute-t-il

Lors de son adresse à la nation le 11 février, jour de la fête de la jeunesse au Cameroun , Paul Biya s'est voulu rassurant pour l'avenir. Lui qui est actuellement le plus vieux chef d'État au pouvoir au monde.