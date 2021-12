L'opposant Maurice Kamto séquestré à Douala avant d'être renvoyé à Yaoundé

Au lieu-dit Vallée Bessengué à Douala, la circulation sur le boulevard de l’Unité est réduite, saturée depuis les premières heures de ce mercredi (01.12.2021). Un dispositif composé de plusieurs dizaines de policiers et de gendarmes y est mis en place, renforcé par trois véhicules blindés dont l’un barre l’accès à l’hôtel Vallée des Princes où séjourne l’opposant Maurice Kamto.

Des reproches

L’adversaire politique de Paul Biya, qui n’a cessé de clamer sa victoire lors de l’élection présidentielle d’octobre 2018, est ainsi séquestré alors qu’il était venu dans la capitale économique pour un spectacle organisée par le poète Kouam Tawa en compagnie du musicien Rass Nganmouo. "Il nous a été reproché de n’avoir pas demandé une autorisation de manifestation publique" a expliqué l’artiste Kouam Tawa à la Deutsche Welle. Mais l'artiste se demande toutefois "si pour organiser une manifestation culturelle dans un centre culturel, il est nécessaire de demander une autorisation de manifestation publique. "

L'entrée de l’hôtel de Maurice Kamto au quartier Bessengue bloquée par un véhicule de police.



En plus de l’hôtel de Maurice Kamto au quartier Bessengue, le centre culturel et restaurant La Chaumière de Bonapriso a également été encerclé par les forces de l’ordre. Le propriétaire des lieux, l’homme d’affaires et homme politique Cyrille Sam Baka, confirme qu’il avait loué sa salle d’environ 300 places à Kouam Tawa pour un récital de poèmes dont Maurice Kamto est l’auteur.

Des craintes

Le spectacle de Kouam Tawa devait s’achever par une dédicace de cinq livres du président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cyrille Sam Baka regrette d’avoir vu cet événement gâché par une mesure administrative. " Tout ce que j’avais comme réservations dans la journée, on a dû tout annuler. J’ai un de mes fils, pour lui, il n’est plus question qu’il revienne au Cameroun parce que quand il voit l’état de siège et tout ça-là, il dit : une balle peut facilement y aller. C’est très embêtant pour nous de penser qu’on est en démocratie et que les gens sont privés de leur liberté" déplore t-il.

Ce jeudi (02.12.2021) après-midi, l’hôtel de Maurice Kamto était encore bouclé par les forces armées. Le sous-préfet de Douala 1er, qui avait signifié tard mardi soir l’interdiction de l’événement culturel, a confié au propriétaire de la salle que les autorités redoutaient que le spectacle ne se transforme en un mouvement politique incontrôlable. C'est finalement sous forte escorte militaire que Maurice Kamto a été déporté dans l' après midi de son hôtel de Douala en direction de Yaoundé.