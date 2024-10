Des violences "sans précédent" contre les enfants (Onu)

Najat Maalla, la représentante spéciale du secrétaire général de l'Onu a égrené ce jeudi [10.10.24] les causes selon elle de la situation désastreuse dans laquelle vivent aujourd’hui les enfants: changement climatique, migrations, agressions sexuelles, cyberharcèlement, mariages forcés, maladies mentales et suicides.

"La violence contre les enfants dure longtemps, elle a un impact durable sur la santé mentale des enfants, sur leurs résultats scolaires et, plus tard, sur leur productivité. Alors, comment pouvons-nous penser à la croissance économique et au développement du capital humain si nous n'investissons pas très tôt ? ", s'interroge la diplomate onusienne.

Nombres élevés de cas en RDC

Entre 2021 et 2022, la République démocratique du Congo a enregistré le plus grand nombre de cas vérifiés de violences sexuelles contre des enfants. Des actes commis pour la plupart des cas par des forces armées officielles et des groupes armés. Cette situation inquiète Georges Kapiamba, le président de l'Association congolaise d'accès à la Justice (Acaj ).

Celui-ci adhère à la description faite par la représentante du secrétaire général de l'ONU pour la lutte contre la violence à l'égard des enfants.

De nombreux enfants sont forcés à travailler au Ghana Image : picture-alliance/dpa/T. Ridley

Toujours en RDC, en 2022, on a noté 730 enlèvements d'enfants, ce qui représente le plus grand nombre d'enlèvements répertoriés par l'Onu dans le pays.

Conséquences dévastatrices

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance estime que "les violences sexuelles ont des conséquences dévastatrices sur les enfants".

L'Unicef avance le chiffre de "plus de 370 millions de filles et de femmes toujours en vie, soit une sur huit qui ont subi un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans".

"Nous connaissons actuellement de nombreuses crises, conflits, crise climatique, insécurité alimentaire, déplacements massifs d'enfants. Et vous avez de plus en plus d'activités criminelles, vous avez de plus en plus de trafics, vous avez toute la technologie facilitant la criminalité qui augmente", soutient Najat Maalla.

L'émissaire de l'ONU pour la lutte contre la violence à l'égard des enfants, Najat Maalla ajoute aussi que le suicide est la quatrième cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans. Car, chaque année, près de 46.000 jeunes âgés de dix à 19 ans se donnent la mort au rythme d’un toutes les onze minutes.

Pour autant la diplomate Onusienne reste optimiste. Elle affirme qu’il est possible de mettre fin à la violence contre les enfants" car cela à un intérêt "économique. Elle a un impact durable sur leur santé mentale, leur éducation, leur performance et, plus tard, leur productivité".