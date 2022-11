Des familles font preuve de solidarité envers les déplacés du Nord-Kivu

D’après des chiffres de l’Ocha, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, la RDC compterait un peu plus de 106 millions d‘habitants. Dont 27 millions qui ont cette année besoin d’une assistance. Soit plus d’un quart de la population totale du pays.

Parmi les plus vulnérables, il y a les déplacés internes (5,5 millions de personnes) et un million de réfugiés congolais vivant dans les pays voisins. La province du Nord-Kivu, dans l’Est, reste la province la plus affectée par les violations des droits de l’Homme.

La situation humanitaire y est alarmante et touche plus particulièrement encore les femmes et les enfants, comme l’explique Yvon Edoumou, porte-parole d'Ocha en RDC.

