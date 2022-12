L'Allemagne restitue des bronzes au Nigeria

Au total, le gouvernement allemand s'est engagé à rendre plus de 1. 130 trésors pillés durant la colonisation.

Les bronzes ont été pillés dans l'ancien royaume de Bénin, dans le sud duNigeria en 1897. C’était lors de l’expédition britannique qui a détruit Benin City et au cours de laquelle les Britanniques ont emporté des milliers de sculptures en ivoire et en métal réparties ensuite dans une vingtaine de musées en Allemagne.

La délégation allemande est composée de Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, et Claudia Roth, ministre d'État à la Culture.

Bientôt cette oeuvre exposée à Cologne sera de retour au Nigéria

Plusieurs musées concernés

Les musées concernés par ces restitutions sont ceux de Linden à Stuttgart, de Grassi à Leipzig, le MARKK à Hambourg, le musée Rautenstrauch-Joest à Cologne, ainsi que le Musée éthnologique de Berlin. Ce dernier possède à lui seul 530 objets historiques provenant de l'ancien royaume du Bénin, dont 440 bronzes, considérés comme la plus importante collection après celle du British Museum de Londres.

Assumer le passé colonial

La restitution s'inscrit dans une série de mesures prises récemment par l'Allemagne pour tenter d'assumer son passé colonial. Mais il n'y a pas que Berlin qui s'est engagé sur cette voie.

Suite au rapport du chercheur en sciences sociales sénégalais Felwine Sarr et de l'historienne de l'art française Bénédicte Savoy en 2018, le président français Emmanuel Macron s'est placé au premier plan de ceux qui demandent la restitution des biens culturels pillés en l'Afrique. Entre-temps, certains pays comme la Belgique, ont rattrapé leur retard et l'Allemagne a également décidé de suivre le mouvement et de procéder à ces restitutions depuis juin 2022.

Annalena Baerbock, la cheffe de la diplomatie allemande

Sur Twitter, Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, a déclaré que cette restitution va "guérir les blessures du passé" et "prendra en compte la sombre histoire coloniale de l’Allemagne". Au total, plus de 1.130 œuvres d’art ont été stockées ou exposées dans les musées d'ethnologie allemands. Il s’agit d’objets culturels, des sculptures et des reliefs fabriqués de manière artistique en bronze et en laiton, ainsi que des œuvres en ivoire, en corail et en bois.

Plusieurs activités festives sont prévues pour saluer le retour de ces œuvres au Nigeria qui seront exposées au courant du 1er trimestre 2023.