Au Niger, la junte fait son bilan un an après le putsch

Ce vendredi 26 juillet, cela fait un an que les militaires sont arrivés au pouvoir au Niger à travers un coup d’État qui a renversé le président élu deux ans auparavant, Mohamed Bazoum.

L’avènement des généraux au pouvoir au Niger, le 26 juillet 2023, a été accueilli favorablement par une majorité de la population nigérienne qui voyait ces militaires comme la seule alternative pour en finir avec les attaques djihadistes.

Une raison avancée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le nom que s’est attribué la junte, pour justifier son coup d’État. Un an après, les partisans du président déchu estiment que cet argument ne tient plus.

Le bilan sécuritaire est tout simplement macabre, selon Moussa Moumouni, ancien conseiller à la sécurité du président déchu, Mohamed Bazoum.

"Les 12 mois de gestion de Tiani sur le plan sécuritaire, ce sont plus de 800 militaires tombés sur le champ d’honneur. » Parler des 12 mois de gestion de Tiani, c’est parler de plus de 3.000 civils assassinés dans les villages, parler des 12 mois de gestion sécuritaire de Tiani, c’est parler de milliers de déplacés, parler des 12 mois de gestion sécuritaire de Tiani, c’est parler enfin des attaques jusqu’aux portes de la capitale, Niamey", a-t-il expliqué.

"Les droits humains" sont "en chute libre" au Niger, un an après l'arrivée au pouvoir du régime militaire, ont alerté Human Rights Watch (HRW), Amnesty International et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Image : Balima Boureima/Reuters

La résurgence des attaques djihadistes

Sans évoquer de chiffres, le chercheur associé, président du Centre international d’études et de réflexions sur le Sahel, Sedik Abba, estime que les attaques terroristes ont plus d’ampleur sous la junte qu’à l’époque de l’ancien président.

"Quand on regarde objectivement, le nombre d’incidents a augmenté par rapport à la période d’avant le coup d’État. » Il y a plus d’attaques. Et on remarque aussi que les incidents sont plus meurtriers qu’avant", a constaté Seidik Abba.

La région de Tillabéry, située dans la zone des trois frontières, est celle qui enregistre le plus de pertes en vies humaines, aussi bien dans les rangs de l’armée que des civils.

Toutefois, la situation demeure sous contrôle, estime Amadou Harouna Maiga, coordonnateur du Comité union Tillabéry, même s’il reconnait qu’il y a toujours des attaques.

"Quand ils sont venus comme par enchantement (les militaires, ndlr), les choses se sont un peu calmées, mais brusquement, ça a repris avec une rare violence, au point où certains ont commencé à dire : voilà, maintenant il y a plus de tueries de la part des terroristes que pendant le régime déchu. Mais les quelques semaines ou mois qui ont suivi, la situation s’est renversée, donc les forces de défense et de sécurité ont mené des actions d’envergure, remarquables sur le terrain, à la satisfaction générale", a-t-il déclaré.

Les autorités militaires refusent de communiquer sur ce sujet et les bilans des attaques terroristes ou des opérations de l’armée restent inconnus.

Toutefois, selon les chiffres de l’Acled, une organisation qui recense les conflits dans le monde, le nombre d’attaques a augmenté depuis un an, avec des pics enregistrés entre janvier et mai 2024. On a pu alors compter jusqu’à une quinzaine d’incidents par semaine, mais depuis fin mai, la situation semble se stabiliser.