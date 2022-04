Le pain devient un produit de luxe au Niger

Le prix de la baguette est passé de 250 à 300 francs CFA et est ainsi devenu une denrée rare pour de nombreux Nigériens. Les prix ont progressé aussi bien auprès des boulangers que des revendeurs.

Mamane Nouri, président de l’association nigérienne de défense des droits des consommateurs, estime que "si la situation perdure, les gens vont abandonner totalement le pain. Quand vous prenez la baguette de pain qui coûtait 250 francs CFA, aujourd’hui au détail, on la vend parfois à 300 francs."

Le prix de la farine explose

Les boulangers expliquent cette augmentation du prix du pain par l’augmentation de celui de la farine de blé dont le prix de la tonne est passé, en quelques semaines, de 340.000 à 460.000 francs CFA.

Pour Hassane Mahamadou, secrétaire général du Syndicat national des boulangers et pâtissiers du Niger, "le boulanger ne fait pas la farine, le boulanger ne commande pas la farine, le boulanger l’achète ici localement. Si la farine demain matin revient à 350.000 francs, la baguette va revenir à son prix initial. C’est-à-dire à 150 francs CFA dans les boulangeries."

Importations en berne

Le Niger s’approvisionne en blé auprès de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe dont l’Ukraine et la Russie. Or la guerre en Ukraine a bloqué l’importation du blé vers le Niger.

C’est ce qui explique l’augmentation du prix du pain, selon Chaibou Tchombiano, secrétaire général du Syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. "Les plus grands producteurs de farine de blé sont la Russie et l’Ukraine. Aujourd’hui ils sont en guerre. L’exportation est difficile pour l’Ukraine et même pour la Russie. Or ce sont nos sources d’approvisionnement", assure-t-il.

A quelques heures du début du jeûne du mois de ramadan, de nombreux Nigériens se demandent comment faire des provisions alors que les prix des produits de première nécessité ne cessent d’augmenter. Cette situation pourrait faire disparaître le pain dans le menu quotidien de beaucoup de Nigériens.