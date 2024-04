Niger : le retrait militaire américain discuté à Niamey

Le Secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité, Christopher Maier, et le lieutenant-général Dag Anderson, directeur du développement des forces interarmées à l’état-major interarmées, prendront part à des réunions de suivi à Niamey afin de "coordonner ce processus de retrait dans la transparence et le respect mutuel".

"Les États-Unis sont fiers de la coopération en matière de sécurité et du sacrifice commun des forces américaines et nigériennes, un partenariat qui a contribué efficacement à la stabilité au Niger et dans la région. Dans le cadre des discussions en cours depuis juillet 2023, nous n’avons pas été en mesure de parvenir à un accord avec le CNSP pour poursuivre cette coopération en matière de sécurité d’une manière qui réponde aux besoins et aux préoccupations de chaque partie. Les États-Unis se félicitent de l’intérêt du CNSP pour le maintien d’une relation bilatérale forte" , ajoute le communiqué.

L'interview de Franklin Nossiter To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Ils sont un peu plus d'un millier et sont déployés dans la base d'Agadez dans le nord. Le séjour de cette délégation précède la visite annoncée la semaine prochaine à Niamey, du sous-secrétaire d’Etat américain. Selon Washington, Kurt Campbell viendra discuter des nouvelles perspectives de coopération entre le Niger et les Etats-Unis.

Analyse de cette nouvelle phase des relations entre Washington et Niamey avec Franklin Nossiter, chargé de recherche Sahel à International Crisis Group.

Cliquez sur l'image pour écouter l'intégralité de l'interview.