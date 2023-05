Les bronzes de Benin City donnés à une famille royale

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a remis 20 objets culturels récemment restitués par l'Allemagne à Oba Ewuare II, l'actuel chef de la famille qui régnait sur le royaume de Benin City au moment où ces objets ont été pillés par l'empire colonial britannique.

Un scandale, selon certains experts, qui redoutent que le public nigérian ne puisse plus avoir accès à ces biens, contrairement à ce qui était prévu. Ces objets pourraient même se retrouver dans des collections privées ou vendus à des trafiquants , craignent certains détracteurs. Pourtant, le gouvernement allemand dit avoir bien l'intention de restituer d'autres objets culturels.

Les biens appartiennent désormais à l'ancienne famille royale

"Ce n'était pas juste de les avoir pris" avait déclaré Annalena Baerbock à Abuja Image : Florian Gaertner/photothek/IMAGO

La polémique est partie d'une tribune parue le vendredi 5 mai 2023 sur le site du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. L'auteure, Brigitta Hause-Schäublin, une publiciste de nationalité suisse, alarme sur ce qu'elle considère comme un fiasco.

En effet, le président nigérian sortant, Muhammadou Buhari a décidé de transmettre la vingtaine de bronzes reçus de l'Allemagne, au Oba Ewuare II, l'actuel chef de la famille qui régnait sur le royaume de Benin City au moment du pillage de ces objets.

D'après l'annonce officielle relayée par la presse nigériane, le président Buhari estime que Oba Ewuare II est dépositaire de tous les droits de propriété originelle et de la culture, du patrimoine et de la tradition du peuple de Benin City. Par conséquent, le chef de l'Etat nigérian entend appliquer la même décision aux autres objets qui attendent d'être restitués.

Rien de nouveau : le président Muhammadou Buhari avait déjà remis au monarque, l'année dernière, deux artéfacts pillés durant la colonisation britannique.

Berlin veut malgré tout poursuivre les restitutions

Les réactions en Allemagne sont plus à la tempérance face à la décision du président Muhammadu Buhari Image : Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Or avec une telle démarche, le public nigérian risque de ne pas avoir accès à ces objets chargés d'histoire , ce qui enlève à la restitution, tout son intérêt, regrette Brigitta Hause-Schäublin.

Face à cette polémique, l'archéologue allemand Hermann Parzinger se veut rassurant. Le président de la fondation Preußischer Kulturbesitz pense que la décision du président nigérian ne remet pas en cause les restitutions à venir. Pour lui, le gouvernement nigérian est libre de décider du sort des objets restitués.

Même réaction du ministère allemand des Affaires étrangères qui indique que la restitution des bronzes de Benin City n'était pas conditionnée à un droit de regard sur le sort de ces objets.

Plus de 1100 objets culturels volés durant la colonisation britannique et qui se sont retrouvés dans des musées allemands ont été recensés dans une vingtaine de musées. Dans une démarche historique, Berlin et Abuja ont signé un contrat de retour. Le Nigeria avait annoncé la construction d'un musée de standard international pour rassembler et exposer ces œuvres dans le futur.