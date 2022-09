Des bronzes du Bénin exposés à Berlin avant leur restitution

Elles ouvrent leurs portes aux visiteurs ce vendredi 16 septembre, en grande-pompe : les deux dernières salles du Humboldt Forum, un musée de Berlin où, dès ce samedi, le public pourra notamment découvrir des salles d'exposition contenant des bronzes de l'ancien royaume du Bénin. Des œuvres exposées avant d'être restituées au Nigeria, où se trouvait en grande partie le royaume du Bénin. Le fruit d'années de combat du côté d'Abuja.

Signe que cette bataille pour la restitution des œuvres pillées pendant l'ère coloniale avance : un petit symbole, rond, désormais visible au Forum Humboldt à Berlin, accompagnant certaines oeuvres. Comme ici, à côté de la tête commémorative d'un roi qui ornait auparavant le palais de Benin City. Il est inscrit "Leihgaben", prêt en français. Car ces bronzes du Bénin exposés à Berlin appartiennent désormais à un musée du Nigeria. L'Allemagne a validé leur restitution récemment.

Du personnel du Nigeria impliqué à Berlin

Ils sont donc en prêt ici, avant le retour vers l'Afrique. Et en attendant l'exposition se veut éducative. On explique, par exemple, le transfert de propriété de ces objets au public.

Jospeh Alonge (à droite) a travaillé en coopération avec le Forum Humboldt pour préparer l'exposition

Une mise en forme préparée par le personnel allemand, mais pas seulement. Des personnels de musées étrangers et notamment des Nigérians sont aussi présents à Berlin, et cela depuis près d'un mois. "Depuis notre arrivée, nous travaillons sans relâche pour nous assurer que nous interprétons les artefacts en fonction de leurs significations, de leurs fonctions et de leurs usages", explique Joseph Alonge, responsable pédagogique de musée. "Nous faisons de notre mieux pour encourager les gens à interpréter les objets, à leur donner un sens et à leur permettre d'avoir et d'apprécier les objets sous une meilleure forme, comme ils sont censés l'être."

Avec cette coopération, l'Allemagne poursuit ses efforts de restitution, après de très nombreuses critiques, notamment autour du Humboldt Forum. Initialement, le musée devait présenter de nombreuses œuvres volées à l'époque coloniale. Cela avait provoqué un tollé. Le Nigeria avait demandé la restitution des œuvres. Finalement, il y a quelques semaines, une déclaration d’intention pour la restitution des bronzes du Bénin détenus par les musées allemands a été signée par le gouvernement allemand. Un premier vrai contrat de retour a ensuite été conclu.

Des milliers d'œuvres encore en Allemagne

On estime qu'au total plus de 1.000 pièces similaires à celles présentées ici se trouvent dans les musées allemands à travers le pays. Il y a donc encore beaucoup de travail.

Les oeuvres exposées à Berlin sont désormais officiellement la propriété du Nigeria

Mais le Humboldt Forum et son directeur tentent désormais de présenter tout cela positivement. "Il y a quelques jours, l'un de nos invités de la région amazonienne m'a dit : « C'est la première fois de ma vie que je parlais à quelqu'un d'Afrique ». Ainsi, c'est vraiment le nouvel ADN, le nouveau caractère du Humboldt Forum. Ce n'est pas un musée. C'est vraiment un forum", insiste-t-il. "Nous voulons créer un lieu où les gens sont au premier plan, pas les biens, pas les objets, mais comment utiliser ces biens pour les questions actuelles. C'est un aspect important de notre travail."

Un travail qui devrait toutefois durer encore. Le contrat de prêt, qui permet donc l'exposition de 40 bronzes en Allemagne, a été signé pour dix ans. Le Nigeria prévoit lui la construction d'un musée à Benin City pour rassembler et exposer ces œuvres dans le futur. Outre l'Allemagne, il est aussi désormais question de restitution en Grande Bretagne. Le Horniman, un musée situé à Londres, a annoncé le mois dernier qu'il restituerait 72 artefacts pillés à l'époque coloniale, dont sa collection de bronzes du Bénin.