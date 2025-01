Mort de Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite

L'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen a été faite ce mardi (07.01.2025) par sa famille. Celui qui est surnommé "le diable de la République" est décédé à l'âge de 96 ans. Il était hospitalisé en région parisienne depuis la mi-novembre 2024 et vivait retiré de la vie publique depuis son éviction de la tête du parti qu’il avait fondé, le Front national (FN), en 2011.

Avant d’être écarté par sa propre fille, Marine, il a incarné l’extrême-droite sur l’échiquier politique et a polarisé la société française. Marine Le Pen a repris et transformé le FN en Rassemblement national (RN).

Le président actuel du RN, Jordan Bardella, a rendu hommage sur X à Jean-Marie Le Pen en ces termes : "Engagé sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté".

Figure de l'extrême droite

Jean-Marie Le Pen a été finaliste de la présidentielle de 2002 face à Jacques Chirac. Sa présence au second tour mobilise alors des millions de personnes qui manifestent en France contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie qu’il incarne. Jean-Marie Le Pen s’est rendu célèbre par ses provocations médiatisées : contre les immigrés, les musulmans, les juifs, contre ses adversaires politiques aussi, ou en contestant l’importance historique des chambres à gaz utilisées par les nazis durant la Seconde guerre mondiale, entre autres déclarations.

Plusieurs fois, ses propos lui ont valu d’être condamné en justice, pour injure publique et contestation de crime contre l’humanité notamment.

Des soutiens en Afrique

Bien qu’il se soit opposé à la décolonisation en Afrique (notamment lors de la guerre d’Algérie), le leader d’extrême-droite avait trouvé des soutiens auprès de certains dirigeants du continent. Des Patriotes ivoiriens, fidèles à Laurent Gbagbo, avaient ainsi pris l’habitude de défiler à Paris aux côtés du FN le 1er Mai, pour célébrer Jeanne d’Arc.

En 1987, Jean-Marie Le Pen avait projeté un voyage en Afrique. Il s’est rendu à Libreville pour rencontrer le président gabonais d’alors, Oma Bongo Odimba, puis en Côte d’Ivoire où il a été reçu par Félix Houphouët-Boigny que le leader frontiste a proposé comme lauréat du prix Nobel de la paix. En revanche, les protestations contre la venue de Jean-Marie Le Pen à Dakar et Kinshasa l’ont contraint à écourter sa tournée.

Plus tard, Jean-Marie Le Pen est invité en Guinée équatoriale par Teodoro Obiang Nguema. D’anciens membres du Front national deviennent même conseiller de Moïse Tschombe, conseiller de François Tombalbaye (ancien président tchadien) et même ministre de Jean-Bedel Bokassa, en République centrafricaine.