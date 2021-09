Mort de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika

Abdelaziz Bouteflika a été à la tête de l'Algérie pendant une vingtaine d'années. Sa vie est marquée par une longue carrière politique qu'il a débutée très jeune. L'époque Bouteflika est aussi celle des plus grands scandales politique et financiers dans l'histoire du pays.

Longue maladie

Abdelaziz Bouteflika lors des élections locales de novembre 2017

Il a lutté contre sa maladie pendant plus de dix ans, une maladie secrète. Cancer ou ulcère, non, plutôt un AVC... le secret rythme la vie du pays durant toutes ces années. Désormais, les Algériens vont devoir apprendre à vivre sans lui. Abdelaziz Bouteflika est mort. Il est mort après avoir régné pendant 20 ans.

Tout a commencé pour lui en 1956. Il a à cette époque 19 ans. Il est né le 2 mars 1937 à Oujda dans cette ville marocaine située à la frontière avec l'Algérie. Comme la plupart des jeunes de sa génération, il quitte ses études pour répondre à l'appel du Front de Libération Nationale (FLN) pour lutter contre la présence coloniale française. Il intégrera ensuite les rangs de l'armée de libération nationale.

Et quand Ahmed Ben Bella devient président au lendemain de l'indépendance proclamée en 1962, Bouteflika, déjà député de Tlemcen, est nommé ministre de la Jeunesse. Mais sa carrière politique sera véritablement lancée en 1965 quand le nouveau président dont il était un des fidèles, Houari Boumediène, le confirme définitivement au poste de ministre des Affaires étrangères. Une ascension fulgurante.

Le "Little big man"

Angela Merkel rencontre Abdelaziz Bouteflika (17.09.2018)

Celui qu'on surnomme "Little big man" en référence à son jeune âge et à sa petite taille, un mètre cinquante-neuf, portera la voix de l'Algérie pendant 15 ans. Mais à la mort de Boumediène, Abdelaziz Bouteflika connaît une traversée du désert et passe six ans en exil.

En 1987, Abdelaziz Bouteflika revient en Algérie dans un contexte de contestations sociales. Il réintègre le comité central du FLN et se relance à tout petits pas dans la vie politique algérienne.

En 1991, l'annulation des élections législatives que le Front islamiste du salut (FIS) a largement remportées enfonce l'Algérie dans une guerre civile à laquelle Bouteflika tentera de mettre fin après son accession au pouvoir le 15 avril 1999. Il offre l'amnistie puis le pardon aux islamistes.

Mais l'appui dont il jouit de la part des militaires fait des mécontents.

En 2008 une nouvelle révision de la constitution lui ouvre la porte à un troisième mandat. S'appuyant sur les ressources pétrolières Bouteflika lance des chantiers tous azimuts.

La chute de Bouteflika

Protestation contre Abdelaziz Bouteflika

Mais en 2013, un AVC ébranle le président. Sa dernière apparition en public date d'un an plus tôt. Depuis, il communique par des lettres adressées à ses concitoyens choqués de voir leur président sur une chaise roulante. Malgré tout, le quatrième mandat sera consommé. Un quatrième mandat entamé sous la prolifération des scandales financiers et politiques.

Seul bémol : Bouteflika réussit enfin à limoger le patron des services de renseignements pour ne pas être comme il l'a laissé entendre, « un président aux trois quarts» mais dans le pays, tout le monde sait qu'en vérité, le président ne gouverne plus depuis longtemps.

Le 10 février 2019, l'annonce qu'il veut briguer un cinquième mandat jette les Algériens dans la rue. Ils demandent le départ non seulement de Bouteflika mais de tout le système. Une lettre aux Algériens dans laquelle on lui attribue l'engagement, s'il est élu, à ne pas aller au bout de son mandat et à organiser une élection présidentielle anticipée ne convainc pas.

La rue ne cède pas. Et c'est la mort qui tranche finalement. Bouteflika invisible depuis des années, l'est désormais définitivement.