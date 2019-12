Mort du puissant général algérien Ahmed Gaïd Salah

Abdelmadjid Tebboune, le défi de réconcilier l'Algérie sans le diktat de l'armée

A 74 ans, Abdelmadjid Tebboune déclaré vainqueur de la présidentielle du 12 décembre en Algérie a pris ses fonctions mais sa légitimité est remise en cause. Pour le mouvement "Hirak", il a été soutenu par l'armée et n'incarne que le prolongement du système Bouteflika. Mais d'autres Algériens espèrent que le nouveau président remettra le pays sur les rails de la paix, ce qui est le plus grand défi.