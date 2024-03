L'Allemagne bat la France et se rassure avant l'Euro 2024

Un but de Florian Wirtz au bout de huit secondes de jeu, un autre signé Kai Havertz en début de seconde mi-temps, et une belle performance ponctuée par une victoire 2-0 face aux vice-champions du monde : samedi soir à Lyon, l'Allemagne a produit un très bon match, pour la plus grande joie du sélectionneur Julian Nagelsmann :

"Je ne sais pas si c'est un soulagement mais je suis très content de la manière dont mon équipe a joué. On a eu une fin d'année 2023 très compliquée, donc je suis très content pour mes joueurs, parce que c'est une victoire qui va leur donner de la confiance", a estimé le technicien allemand.

"Nous devons continuer comme ca, jouer en prenant du plaisir. L'équipe a appliqué le plan que j'avais préparé à la lettre donc personnellement, je suis également très heureux."

Le retour de Toni Kroos en équipe nationale a fait beaucoup de bien à la Mannschaft Image : Christian Charisius/dpa/picture alliance

Du plaisir avant le résultat

Après deux défaites face à la Turquie puis face à l'Autriche, l'Allemagne a fait le travail face à la France. De quoi rassurer à moins de trois mois du début de l'Euro 2024 :

"Nous voulons que les joueurs s'amusent sur le terrain, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils tentent des choses, peu importe le résultat. L'Euro à domicile approche, donc nous allons faire de notre mieux pour avoir la meilleure équipe possible. Nous voulons encore nous améliorer. On verra ce qu'il en sera mardi à Francfort", a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse.

Le travail de Julian Nagelsmann commencerait-il à porter ses fruits ? Image : Arne Dedert/dpa/picture alliance

Mardi soir, l'Allemagne accueillera les Pays-Bas à Francfort, donc, avant de disputer deux ultimes rencontres amicales en juin prochain, face à l'Ukraine et la Grèce. La Mannschaft donnera ensuite le coup d'envoi de l'Euro face à l'Ecosse, le 14 juin prochain à Munich.