"Je suis le Sahel", une campagne pour valoriser la région

"Je suis le Sahel" est une initiative lancée, le jeudi 15 août, par le PNUD pour mettre en lumière les potentialités de le Sahel et changer le regard du monde sur cette région en proie à des crises multiformes.

Comment tirer le meilleur du Sahel avec ses immenses potentialités du sol et du sous-sol, de ses terres arables et surtout de ses ressources humaines notamment sa jeunesse entreprenante et créative?

Durant la conférence de lancement de la campagne "Je suis le Sahel ", les participants ont mis un accent particulier sur l'implication des leaders d'opinion pour changer le regard que l'on porte sur le Sahel et les conflits armés qui s'y passent.

Nathalie Sidibé est une jeune cartographe et entrepreneure malienne qui fonde beaucoup d'espoir sur ce projet.

Au sujet de la jeunesse sahelienne, elle assure qu'elle est entreprenante et est "une jeunesse très engagée à prendre en main son destin, à voler de ses propres ailes, avec des initiatives innovantes".

Selon Nathalie "l'initiative doit être accompagnée parce qu'elle va encourager la jeunesse du Sahel à fournir plus d'efforts pour la stabilité, pour la construction de la paix, pour une région prospère et développée ".

Des défis précis

Les initiateurs du projet "Je suis le Sahel " ciblent des domaines clés comme la culture ou encore la gouvernance pour favoriser le mieux-être des populations du Sahel.

La ville de Gao dans le nord du Mali était représentée à la conférence de lancement de "Je suis le Sahel".

Le Sahel mise notamment sur les jeunes pour se développer Image : Mohamed Babiker/picture alliance/Photoshot

Selon Abdelkarim Samba de la société civile de Gao, la transformation énergétique constitue un grand atout pour le Sahel.

"Au même moment où nous sommes dans la résilience, au même moment le peuple du Sahel réfléchit sur l'avenir avec notamment les énergies renouvelables" a-t-il expliqué à la DW.

Abdelkarim Samba assure par ailleurs que "dans 15, 20, 30 ans, la jeunesse du Sahel, le peuple du Sahel, n'aura plus besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Cela ne peut pas se faire sans que chacun ne puisse dire dans sa tête, dans sa façon de faire, je suis le Sahel. Je suis le Sahel doit être un comportement ".

En réponse aux questions des journalistes sur la pérennité du projet, les responsables du PNUD ont estimé que plusieurs activités culturelles comme les festivals de musique et de films seront très prochainement organisés dans les pays Sahéliens, pour disent-ils, porter le message de paix et de développement.