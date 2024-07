Au Sénégal, l’Allemagne plaide pour un Sahel plus stable

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock veut poursuivre la coopération avec les pays démocratiques en Afrique. La sous-région ouest-africaine est le théâtre d’une instabilité politique depuis les putschs au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

"Avec les nombreux putschs dans la région et notre crainte de voir le terrorisme gagner d’autres régions, nous avons donc besoin d’amis à nos côtés. C'est pour cela qu’il était important pour le gouvernement allemand de montrer son engagement pour la démocratie et des élections transparentes alors que la démocratie sénégalaise a fait face à des défis lors du dernier scrutin", a déclaré la ministre Annalena Baerbock.

Les putschistes ont fait reculer leurs pays sur le plan économique et politique, a fait observer Mme Baerbock à Dakar. Elle a ajouté que le Sahel est dans le voisinage immédiat de l’Europe.

"Les défis du Sahel nous concernent"

Les problèmes et les défis de la région - terrorisme, migration, criminalité organisée, pauvreté - nous concernent directement, en Europe également, a-t-elle fait remarquer. C'est pourquoi l'Allemagne "ne démonte pas toutes ses tentes", mais agit de manière pragmatique dans le cadre des marges de manœuvre restantes.

Annalena Baerbock a insisté sur le fait qu’il faut donner des opportunités aux jeunes de se faire former sur le continent africain et d’emprunter les voies légales pour se rendre en Europe au lieu d’utiliser la voie clandestine. "S'il n'y a pas de perspectives pour les jeunes, alors les bandes criminelles ou même les terroristes auront plus de facilité" à les recruter, a déclaré Baerbock.

Dépendances chinoise et russe

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a entamé une mini-tournée ouest-africaine qui la conduit au Sénégal et en Côte d’Ivoire, deux grandes économies de l’Afrique de l’Ouest francophone Image : Britta Pedersen/dpa/picture alliance

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, veut aussi renforcer la coopération économique dans la technologie verte, dans les infrastructures...

"Partout où nous, en tant que démocraties, où nous, en tant qu'Europe, n'investissons pas, d'autres investissent, créant alors des dépendances qui, en cas de doute, seront utilisées contre nous, y compris contre nos intérêts en matière de sécurité", a déclaré la ministre allemande.

Annalena Baerbock a fait référence à la présence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique. Ce n'est pas un hasard si "la Chine et la Russie en particulier réalisent de très, très gros investissements sur le continent africain" et renforcent souvent leur présence militaire dans ce contexte, a déclaré Mme Baerbock. C'est pourquoi l'engagement des Etats occidentaux, par exemple dans des projets d'infrastructure en Afrique, est si important et dans leur "propre" intérêt économique et sécuritaire.

La ministre allemande des Affaires étrangères est ce mardi (16.07.2024) à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Annalena Baerbock sera reçue par son homologue ivoirien Kacou Houadja Léon Adom et par le président Alassane Ouattara. La cheffe de la diplomatie allemande va aussi visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacqueville, près d’Abidjan.