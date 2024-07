Annalena Baerbock en visite à Dakar et Abidjan

L’objectif du voyage de la cheffe de la diplomatie allemande est le renforcement de la coopération économique dans une Afrique de l'ouest secouée par les coups d'Etat et la montée de régimes souverainistes.

Le voyage d’Annalena Baerbock en Côte d'Ivoire et au Sénégal est un signal positif pour ces deux pays qui constituent l'une des colonnes vertébrales de l'initiative "Compact with Africa" qui soutient l'investissement privé allemand en Afrique.

Energies renouvelables et croissance verte

Les entreprises allemandes sont notamment attirées par le potentiel en matière d’énergies renouvelables de ces deux pays, selon Nelli Foumba Soumaoro ,qui est directeur de Komm Mit Afrika Invest Holding .

"Le secteur des énergies renouvelables est particulièrement attractif en raison du potentiel solaire et éolien dans ces deux pays. Ensuite, le secteur des infrastructures offre de nombreuses opportunités, notamment dans le domaine des transports, des télécommunications et de la construction. Le secteur agroalimentaire révèle aussi un grand intérêt avec un potentiel significatif pour l’exportation des produits agricoles et alimentaires pour les investisseurs allemands."

Transfert de technologies

Dans cet échange commercial, les pays africains cherchent aussi à se doter de technologies qui facilitent l'industrialisation de secteurs vitaux comme l'agriculture et les transports.

A Dakar et Abidjan, la ministre Annalena Baerbock devrait faciliter les rencontres économiques entre les entrepreneurs africains et les investisseurs allemands, explique, à DW, Paawana Abalo, directrice Afrique de l'Ouest et Afrique centrale francophone de la Chambre germano africaine - Afrika Verein .

Annalena Baerbock et le ministre sénégalais de l'Infrastructure, Malick Ndiaye Image : Britta Pedersen/dpa/picture alliance

"Dans les deux pays, la question de l’industrialisation est un focus pour les différents gouvernements. Les entreprises qui interviennent également dans le secteur industriel sont très intéressées par conquérir ces deux marchés."

Les efforts de stabilisation de la région

Mais pour accroître les investissements étrangers, les pays d'Afrique francophone ont besoin de stabilité dans une sous-région marquée par les coups d'Etat militaires, notamment dans les pays du Sahel. Sur ce plan, le Sénégal et la Côte d'Ivoire font preuve d'une stabilité politique et économique, ajoute Paawana Abalo.

"Evidemment, la stabilité politique est un gage de développement économique. Et il faut dire que dans la sous-région ouest africaine francophone, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, sont deux pays qui constituent un modèle en termes de démocratie et de stabilité politique."

La stabilité politique, le respect des institutions et des droits de l'Homme sont, en effet, essentiels dans la coopération bilatérale entre l'Allemagne et les pays que la cheffe de la diplomatie allemande visite.

A Dakar, Annalena Baerbock va aussi se rendre dans le nouveau bâtiment du Goethe Institut , symbole de la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Allemagne.