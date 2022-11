L'Allemagne rediscute de sa participation à la Minusma

L'annonce du retrait progressif des soldats britanniques et ivoiriens de la Minusma a relancé les discussions, en Allemagne, sur la participation de la Bundeswehr à la mission onusienne au Mali. Mais au sein même du gouvernement fédéral, les avis sont partagés : le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense ne sont pas d'accord sur la nécessité – ou non- de maintenir les soldats de la Bundeswehr au Mali.

Les Affaires étrangères favorables au maintien

Le ministère des Affaires étrangères plaide plutôt pour un maintien au Mali des 1400 membres de la Bundeswehr. La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, craint qu'un retrait de l'Allemagne du Mali n'affecte l'influence allemande dans la région. En d'autres termes, que ce retrait laisserait le champ libre à la Russie, déjà bien implantée au Mali.

La Défense plutôt pour un retrait

Annalena Baerbock, la cheffe de la diplomatie allemande, estime que la mission de la Bundeswehr au Mali est de plus en plus difficile

A contrario, la ministre de la Défense, Christine Lambrecht, met en avant la difficulté de la mission des soldats allemands au Mali. Déjà sous Assimi Goïta, la permission de survoler le territoire malien n'était pas systématiquement accordée aux avions de la Minusma. Christine Lambrecht est donc favorable à un retrait de la Bundeswehr.

Une mission logistique essentiellement

L'Allemagne est responsable, au sein de la Minusma, du transport et des soins aux blessés ainsi que des vols de reconnaissance. Une mission parfois entravée par les autorités du Mali, comme l'a indiqué hier à la presse un porte-parole du ministère de la Défense :

"En fait, la mission principale de la Bundeswehr au Mali est la reconnaissance, et pour cela nous utilisons entre autres des drones comme moyens de reconnaissance, entre autres le drone Heron 1, et (c'est tout à fait exact) le dernier vol d'un Heron 1 a eu lieu le 11 octobre 2022. Après cette date, les autorités maliennes n'ont plus accordé au commandement de la mission de la Minusma les autorisations de vol pour l'utilisation du Heron 1. Cela a évidemment des conséquences sur l'exécution de la mission - qui s'en trouve considérablement réduite. Et, si je peux me permettre d'anticiper, nous discutons actuellement au sein du gouvernement fédéral de la manière dont nous allons nous positionner quant à cette mission".

La Bundeswehr sécurise les aéroports et s'occupe des vols de la Minusma

Repenser la mission de la Bundeswehr au Mali

Hier soir [16.11.22] une information a circulé selon laquelle la participation de la Bundeswehr à la Minusma serait terminée d'ici la fin 2023 et que l'annonce en serait faite officiellement mardi prochain. Une information démentie par le ministère des Affaires étrangères et un porte-parole du gouvernement qui affirment que les concertations sont encore en cours sur la question.

Un compromis pourrait être de transférer les soldats de la Bundeswehr ou une partie d'entre eux au Niger.

Mais une fin de la mission de la Bundeswehr au Mali est prévisible car le mandat actuel expire fin mai 2023 - et il contient une clause de retrait : au cas où la sécurité des soldats allemands au Mali ne serait plus garantie.