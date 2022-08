Des soldats allemands pour sécuriser l'aéroport de Gao

Après les tensions récentes entre le Mali, les pays européens et notamment l'Allemagne, peu auraient parié sur l'arrivée de soldats allemands à Gao récemment. Et pourtant, 90 soldats, hommes et femmes, sont arrivés directement de Cologne en Allemagne à Bamako ce jeudi 25 août en début d'après-midi. Des soldats de l’infanterie, qui ne sont que de passage dans la capitale. Car leur destination finale est bien la ville de Gao et son aéroport. Sur place, ils doivent aider les forces de sécurité maliennes pour la sécurisation du site.

Le problème de la présence russe

Le début de la mission semble imminent. Selon les informations de la DW, cela pourrait se faire dans les prochains jours, les prochaines heures peut-être. Problème : des soldats russes seraient à l’aéroport de Gao. Le sujet ressemble à un secret de polichinelle, personne ne confirme vraiment. Mais en milieu de mois déjà, des soldats, très probablement russes, avaient été repérés à Gao, à l’aéroport, juste après le départ des soldats français. Vingt à trente hommes qui aidaient au chargement et déchargement de deux avions de combats similaires à ceux récemment livrés au Mali par la Russie. Ils étaient sur le tarmac et dans un hangar de l’aéroport. "Ils sont partout, à Gao, à Menaka...", glisse au téléphone un observateur.

Une présence qui ne devrait pas faciliter le déploiement des soldats allemands, la Minusma étant réticente à travailler avec les Russes. "Pour l’heure, cela ne modifie en rien nos méthodes sur place", dit l’armée allemande, qui semble tout de même très gênée par ce dossier. "On est en discussion permanente avec les autorités maliennes", répond le ministère de la Défense à Berlin, sans trop s'avancer. Des discussions sur la présence russe sur place avaient déjà eu lieu directement en avril.

Si l’Allemagne a envoyé des soldats, elle s’interroge toujours sur sa présence sur place. Une réunion spéciale de la commission de Défense du Bundestag, le Parlement allemand qui exerce un contrôle accru sur les missions de la Bundeswehr, pourrait se tenir dès la semaine prochaine sur le sujet.

C’est en tous cas ce qu’ont demandé des députés du groupe parlementaire conservateur cette semaine. "Nous voulons savoir si le gouvernement allemand estime que l'intervention doit être poursuivie dans ces circonstances", écrivent ces députés. La décision n’est pas encore prise définitivement ce vendredi (26.08) à l'heure où nous publions cet article, mais le dossier est bien à l’étude.

Le Parlement allemand - qui contrôle les missions des soldats allemands à l'étranger - a autorisé jusqu'à 1400 soldats allemands au Mali

Pour l’heure un peu plus de 1000 soldats allemands sont sur place. Mais les problèmes avec les militaires au pouvoir se sont multipliés ces derniers mois, la présence de soldats russes dans le pays ne faisant qu’aggraver les choses.

"On a l’impression que certains au sein de la junte se rendent compte de l’erreur faîte dans la coopération avec la Russie, de son inefficacité, mais que personne ne veut retourner en arrière pour ne pas perdre la face", glissait un connaisseur du dossier ce vendredi à la DW. La ministre fédérale de la Défense allemande, Christine Lambrecht (SPD), promet de clarifier la situation d'ici le mois de septembre.