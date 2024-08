Les discours de haine se multiplient au sein de l'AES

C'est une vidéo qui a été visionnée par plusieurs milliers de personnes sur les réseaux sociaux et qui est devenue virale. Et là, nous sommes au Mali. Dans cette vidéo d'un peu plus d'une minute, l'ancien gouverneur de Kayes sous le président Amadou Toumani Touré, Minkoro Kane, membre du Conseil national de la Transition au Mali, appelle à la mort des présidents ivoirien Alassane Ouattara et béninois Patrice Talon.

Ancien général de l’armée malienne, Minkoro Kane affirme et je cite : "Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éli-mi-ner Alassane et Talon s’ils ne changent pas".

Une vidéo largement relayée et commentée dans les pays de l'Alliance des Etats du Sahel dont les dirigeants militaires accusent Abidjan et Cotonou de vouloir les déstabiliser.

A Bamako, aucune réaction officielle après cet appel. Mais, alors pourquoi, de tels propos ne sont pas supprimés par Facebook ou Tweeter ?

Écoutons ci-dessus les explications de Qemal Affagnon, responsable de la section Afrique de l’Ouest de l’ONG Internet Sans Frontières.