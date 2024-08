Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l’Ukraine

Kiev est accusé d'être impliqué dans une récente défaite de l'armée malienne et du groupe Wagner face à des séparatistes et des djihadistes.

Le Mali met fin à trois décennies de coopération diplomatique avec l’Ukraine. En cause, les récentes sorties de hauts responsables ukrainiens qui affichaient leur soutien aux séparatistes du CSP-DPA lors des combats du 25 au 27 juillet dernier à Tinzawatene dans le Nord du pays, où des dizaines de combattants du groupe Wagner et de soldats maliens ont trouvé la mort selon les séparatistes et djihadistes.

Les relations diplomatiques entre le Mali et l’Ukraine remontent en effet à novembre 1992. Une date qui coïncide avec l’avènement de la démocratie au Mali et l’élection d’Alpha Oumar Konaré, le premier président démocratiquement élu du pays quatre mois plus tôt. Ces relations sont toutefois jugées "timides" par nombre d’observateurs.

Parmi les faits marquants entre les deux pays, Kiev avait en 2019 ordonné l’envoi de 20 membres du personnel national appartenant aux forces armées ukrainiennes pour participer à la Minusma, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali.

Cadres maliens formés en Ukraine

Mais les relations entre le Mali et l’Ukraine seraient plus anciennes à travers notamment l’effondrement de l’ex URSS dans les années 80. Selon l’universitaire Abdoul Sogodogo, "à cette époque, beaucoup de cadres maliens ont été formés en Ukraine. Les relations entre les deux pays étaient de ce point de vue-là assez historiques. Mais il faut reconnaître que ces relations étaient beaucoup plus portées par la Russie".

Peu d’informations circulent sur les échanges commerciaux ou économiques entre les deux pays. Mais les relations entre Bamako et Kiev ont pris un coup lors du vote de la résolution des Nations Unies demandant le retrait des forces russes d’Ukraine, le Mali avait voté contre avec un groupe de six autres pays.

Kiev accusé de soutenir le "terrorisme international"

Pour Abdoul Sogodogo, le soutien présumé de diplomates en faveur des séparatistes est un tournant décisif dans les relations entre les deux pays.

"Cette rupture est une phase sombre des relations entre le Mali et l’Ukraine, estime-t-il. On ne le souhaite pas, mais on a vu par le passé que ce genre de rupture des relations diplomatiques à travers le monde se sont ensuite prolongées ou approfondies à des relations plus compliquées. Peut-être que le cas présent ne sera pas le même, mais c’est ce qu’il faut craindre".

Pour rappel, c’est l’ambassade d’Ukraine à Dakar au Sénégal qui couvre le Mali, Kiev n’ayant pas de représentation diplomatique à Bamako. Les autorités de transition indiquent que tout soutien à l’Ukraine équivaut désormais à un soutien "au terrorisme international".