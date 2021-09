Allemagne

En Allemagne, le débat sur la présence de l’armée allemande au Mali, se poursuit.

Les informations sur un possible accord entre Bamako et la société paramilitaire russe Wagner pour former l'armée malienne, font grincer des dents à Berlin.

L'affaire Wagner ou le possible accord entre Bamako et des mercenaires russes inquiètent les armées européennes présentes au Mali