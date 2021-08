Ligue des champions : quel est le groupe le plus relevé ?

Trente-deux (32) équipes qualifiées sont réparties dans huit groupes. Comme les équipes qualifiées sont en grande partie les mêmes dans tous les championnats européens, certaines équipes qui se sont déjà affrontées dans la phase de groupes ou d'élimination directe vont se recroiser.

Dans le groupe A par exemple, Manchester City a la saison dernière affronté le Paris-Saint Germain, et Leipzig. Le PSG et Leipzig ont été éliminés par les Citizen respectivement en demi-finales et en huitièmes de finale. Une occasion pour les Parisiens de retrouver leurs bourreaux :

"Nous avons perdu la demi-finale l'année dernière, la double confrontations contre City sera une bonne motivation pour nos joueurs", estime Nasser el Khaiffi. Le président du PSG s'attend à des matches intéressants dès la phase de poules. Leipzig aura du pain sur la place pour se qualifier aux côtés de Manchester City, champion en titre de Premier League et PSG, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions.

Le Bayern n'a pas non plus hérité d'une poule à sa portée

Le club champion d' Allemagne et sextuple vainqueur de la Ligue des champions est dans le groupe E. Le Bayern est accompagné du FC Barcelone, le club catalan qui a soulevé la Ligue des champions à cinq (5) reprises. Les deux autres adversaires du groupe sont Benfica et Dynamo Kiev.

En revanche, le groupe C est abordable pour le Borussia Dortmund, vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Le club de la Ruhr fera face au Sporting club , jouera contre l'Ajax et Besiktas aussi en phase de groupe. Enfin Wolfsbourg est logé dans le groupe G, en compagnie de Lille, Séville et Salzbourg.

Les lauréats de la saison passée poste par poste

Le milieu de terrain italien Jorginho a été élu le joueur de l'année (UEFA) . Le joueur de FC Chelsea et de la Squadra Azura est récompensé pour avoir remporté deux trophées majeurs en Europe: La Ligue des champions avec le FC Chelsea, et l'Euro avec l'Italie .

Parmi d'autres lauréats couronnés, on peut parler de Thomas Tuchel, le technicien allemand qui a remporté la Ligue des champions avec Chelsea, il se réjouit du prix de l'entraineur de l'année : "Je suis très, très heureux de recevoir le prix." , a d'abord déclaré le technicien allemand. " Ce prix est le fruit du travail abattu en synergie avec mon staff technique ", rappelle Tuchel.

