LDC : Chelsea bat City et monte sur le toit de l'Europe

Dans cette finale 100% anglaise qui s'est disputée à Porto, c'est Chelsea qui a tiré son épingle du jeu. Une rencontre très disputée dans laquelle il n'y a eu qu'un but, signé Kai Havertz à la 42è minute de jeu.

Kai Havertz, unique buteur de la finale

La joie de Tuchel

Le premier but de l'international allemand dans la compétition cette saison permet aux Blues de remporter le titre pour la deuxième fois de leur histoire après 2012, pour la plus grande joie de l'entraîneur Thomas Tuchel :

"C'est déjà un grand pas que d'arriver en finale. C'est un pas plus grand encore que de gagner. Félicitations à tout le monde. Comme prévu Manchester City a été un adversaire coriace. Nous savions que nous aurions besoin d'une performance extraordinaire pour remporter cette rencontre. C'est ce que nous avons réalisé, et cela me laisse presque sans voix", a confié l'ancien entraîneur du PSG. "Je suis heureux de partager ces moments avec cette équipe, avec tous les employés du club qui son présents toujours les jours pour nous. C'est pour eux. C'est également pour mes parents, ma famille, mes enfants, tout ce monde au stade...C'est quelque chose de fantastique à partager".

Premier trophée continental pour Thomas Tuchel

C'est la troisième année consécutive que l'équipe vainqueure de la Ligue des Champions est dirigée par un technicien allemand.

Guardiola ravi de ses joueurs malgré la défaite

De son côté, Pep Guardiola a quelques regrets. L'entraîneur de Manchester City qui a estimé que, malgré la défaite, ses joueurs ont réalisé une très bonne performance, mais sont tombés sur plus forts qu'eux.

"Ce soir, nous avons presque plus de tirs cadrés que Chelsea. Antonio Rüdiger et les autres défenseurs des Blues ont été très fort. Nous savions que face à cette équipe, nous ne pourrions pas créer à l'envi", a confié l'Espagnol. "C'était une rencontre serrée, et je crois que pour notre première finale, nous avons réalisé un bon match. Nous avons fait preuve de courage, notamment en seconde période. Mes joueurs ont fait ce qu'ils ont pu, et je tiens à les féliciter pour cela".

A noter que l'homme du match n'est autre que N'Golo Kanté. L'international français a été tout simplement monstrueux au milieu du terrain.

Cologne reste en Bundesliga

Ce samedi avait également lieu le dénouement de la Bundesliga, avec le match retour des barrages entre le 1.FC Cologne, 16è de première division, et le Holstein Kiel, 3è de deuxième division.

Ellyes Skhiri a inscrit le cinquième et dernier but de Cologne sur le terrain de Kiel

Malgré sa victoire 1-0 mercredi dernier à Cologne, Kiel est complètement passé au travers à domicile au retour : en effet, sous l'impulsion de son capitaine Jonas Hector, Cologne s'est retrouvé à mener 3-1 au bout de 13 minutes de jeu, pour finalement s'imposer 5-1. Une victoire de prestige, à laquelle l'entraîneur Friedhelm Funkel a toujours cru, comme il l'a confié en conférence de presse :

"Nous sommes contents d'avoir gagné ce match, surtout d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Tout le monde, que ce soit l'opinion publique ou les médias, nous condamnait déjà à la descente. Plus personne ne croyait en nous", a déclaré le doyen des entraîneurs allemands. "Je savais qu'il en était autrement : je connais la mentalité de mes joueurs. Je savais qu'ils avaient bien digéré la défaite du match aller. Pourquoi ne pourrions-nous pas gagner à Kiel ? Et je suis vraiment très heureux que mon équipe ait gagné de cette manière".

Cologne reste donc dans l'élite. Pour rappel, la Bundesliga comptera deux nouveaux membres la saison prochaine, à savoir le VfL Bochum et le Greuther Fürth.

Par ailleurs, à Doha, au Qatar, Al Ahly a remporté la Supercoupe d'Afrique en dominant les Marocains de la RS Berkane 2-0. C'est la septième fois que le géant cairote s'adjuge ce trophée.

Beach soccer : trois de suite pour le Sénégal

Et puis en beach soccer (football de plage), sachez que le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Mozambique 4-1 en finale. C'est la troisième fois consécutive que les Sénégalais s'adjugent le trophée continental, la sixième fois de leur histoire. Le Sénégal et le Mozambique seront les représentants africains à la prochaine Coupe du monde de beach soccer, qui aura lieu en Russie du 19 au 29 août prochains.

BAL : premier titre pour le Zamalek

En basketball, fin de la première édition de la Basketball Africa League, qui s'est déroulée à Kigali, au Rwanda. Une première édition qui s'est achevée sur le sacre du Zamalek. En finale, le club égyptien s'est imposé 76-63 sur l'US Monastir, grâce à notamment aux 14 points et aux 6 passes décisives de l'Ivoirien Mouloukou Diabaté. La troisième place revient quant à elle au Petro de Luanda, qui a battu l'équipe rwandaise des Patriots 97-68.

RG : première sanction pour Naomi Osaka

Chez les dames, élimination d'Angelique Kerber dès le premier tour. La joueuse allemande, tête de série numéro 26, a été sortie en deux sets par l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, (6-2, 6-4). En revanche, ca passe pour Madison Keys, Viktoria Azarenka ou encore Aryna Sabalenka, sans oublier Naomi Osaka.

La Japonaise, qui s'est imposée 6-4, 7-6 face à la Roumaine Patricia Maria Tig, ne s'est pas prêtée au jeu de l'interview d'après-match, comme elle l'avait annoncée sur les réseaux sociaux. Elle a écopée d'une amende de 15 000 dollars de la part des organisateurs du tournoi de Roland-Garros, qui ont promis des sanctions plus lourdes si elle s'entêtait dans cette voie.

Thiem sorti d'entrée

Chez les hommes, Grigor Dimitrov a dû abandonner au quatrième set face à Marcos Giron, tandis qu'Alexander Zverev a dû batailler ferme pour finalement s'imposer en cinq sets face à son compatriote Oscar Otte. Mais la grande surprise de la journée, c'est l'élimination de Dominic Thiem. L'Autrichien, finaliste sur la terre battue en 2018 et 2019, s'est incliné en cinq sets face à l'Espagnol Pablo Andújar.

e

Aujourd'hui, entrée en piste de Sofia Kenin ou encore Serena Williams chez les dames. Chez les hommes, ce sont les grands débuts de Roger Federer, ou encore de Daniil Medvedev, tête de série numéro 2.