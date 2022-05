Ligue des Champions : Mané s'est offert un record africain

Vainqueurs 2-0 au match aller de la demi-finale il y a une semaine, les Reds ont contre toute attente encaissé deux buts face à Villarreal durant la première période. Mais dès le retour des vestiaires, les hommes de Jürgen Klopp ont pu renverser la tendance suite aux réalisations du Brésilien Fabinho (2-1,61e). Le Colombien Luis Diaz a cinq minutes plus tard égalisé (2-2, 66e) avant que le Sénégalais Sadio Mané n'enfonce le clou (2-3, 67e). Le manager du FC Liverpool.

Sadio Mané au sommet

Le Sénégalais Sadio Mané a par ailleurs inscrit son 15e but en phase d'élimination directe en cette compétition. L'ailier de Liverpool devient par ailleurs le meilleur buteur africain en effaçant le record de l'Ivoirien Didier Drogba de 14 buts. L'Egyptien Mohamed Salah 11 buts et le Camerounais Samuel Eto'o 10 buts sont respectivement troisième et quatrième au classement africain des buteurs en Ligue des champions.