Villarreal remporte la Ligue Europa au bout du suspense

Bien que favori, Manchester United a encaissé un but dès la demi-heure de jeu : bien que marqué de près, Gerard Moreno est parvenu à tromper David de Gea suite à un coup franc de Dani Parejo.

En seconde période, les Red Devils sont parvenus à remettre les pendules à l'heure, grâce à un but du vétéran Edinson Cavani.

La frappe molle de De Gea

Par la suite, les deux équipes se sont neutralisées, et il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour les départager. Après que les joueurs des deux camps avaient tous réussi leurs tentatives, c'était au tour de David de Gea de tirer.

La frappe de David De Gea repoussée par Geronimo Rulli

Mais la frappe du gardien de Manchester United était trop molle pour tromper son vis-à-vis Geronimo Rulli. Villarreal a remporté la séance 11-10 et s'adjuge le premier trophée européen de son histoire. Après avoir échoué quatre fois en demi-finales, le "sous-marin jaune" a fini par aller jusqu'au bout, pour la plus grande joie de son entraîneur, Unai Emery :

"Je suis très fier. Notre campagne en Ligue Europa a été impeccable, et ce depuis le premier jour. Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. Il y a des jours où nous étions sur le terrain d'entraînement dès six heures du matin. Tout ca pour ca", a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse. "C'est le chemin que nous avons parcouru, et maintenant, nous voulons savourer ces moments, la fierté d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir remporté le titre. Oui, nous avions réussi à briser la malédiction des demi-finales. Mais si tu ne gagnes pas la finale, cela ne veut rien dire".

C'est la quatrième fois qu'Unai Emery remporte la Ligue Europa en tant qu'entraîneur. Un record.

Unai Emery savoure : c'est la quatrième fois qu'il remporte le trophée

Affaire Kanga : la FECOFA déboutée

Le jury disciplinaire de la CAF a rejeté ce mercredi la plainte de la Fédération Congolaise de Football sur une éventuelle falsification d'identité de l'international gabonais Guélor Kanga. La FECOFA a donc été déboutée, le Gabon disputera la CAN. À voir si la FECOFA fera appel de cette décision.

Le Zamalek et le Petro de Luanda dans le dernier carré

À Kigali, au Rwanda, on disputait ce mercredi les quarts de finale de la Basketball Africa League. Malgré les 21 points du Nigérien Abdoulaye Harouna, les Forces Armées Police de Yaoundé se sont inclinées 82-53 face au Zamalek. En demi-finales, le club égyptien affrontera le Petro de Luanda, qui a dominé l'AS Salé 79-72.

Place aujourd'hui aux autres quarts de finale : à 13h30 TU, les Patriots joueront face au Ferroviário de Maputo. Et puis à 17h30, toujours en temps universel, l'US Monastir évoluera contre les Sénégalais de l'AS Douanes.