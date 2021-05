Ligue Europa : une finale Manchester United-Villarreal

À Londres, le "sous-marin jaune", qui s'était imposé 2-1 à l'aller face à Arsenal, est parvenu à neutraliser les Gunners. Score final 0-0. Un nul qui permet au club espagnol de se qualifier pour la première fois pour une finale européenne, pour la plus grande joie de son entraîneur, Unai Emery :

"Je ressens de la satisfaction et de la fierté. De la satisfaction pour notre travail, qui a payé ce soir. Et de la fierté pour le projet que nous menons ici, à Villarreal. Cela fait 23 ans que ca dure, au cours desquels nous avons obtenu de la reconnaissance en Europe", a déclaré l'ancien entraîneur d'Arsenal. "Nous avons disputé trois demi-finales en Ligue Europa, mais il nous manquait encore un petit quelque chose. C'est une fierté d'accéder à la finale, et d'être en mesure de rendre les gens heureux après tant de moments tristes".

Manchester United perd mais se qualifie quand même

En finale, Villarreal affrontera Manchester United. Vainqueurs 6-2 lors de la première manche, les Red Devils se sont inclinés 3-2 sur la pelouse de l'AS Rome. Un revers sans conséquences : quatre ans après, United est en finale de Ligue Europa. Une finale qui aura lieu à Gdansk, en Pologne, le 26 mai prochain.

Les matchs de qualification au Mondial 2022 zone Afrique reportés

Ainsi en a décidé le comité d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA. Selon l'instance dirigeante du football africain, "la prise en compte des défis que représente la gestion de la pandémie de COVID-19, et le souci de garantir des conditions de jeu optimales pour toutes les équipes participantes, sont à l’origine de ce report". Les rencontres reportées se tiendront lors des fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que de mars 2022.

Eyob en Jaune

Un mot de cyclisme pour terminer : c'est Alan Boileau qui a remporté la 5è étape du Tour du Rwanda. Le Francais a parcouru les 149,3km qui séparent Nyagatare de Kirimonko (un quartier de Kigali, la capitale) en 3h28min45sec. Au classement général, c'est l'Erythréen Metkel Eyob qui est en tête. Le premier Rwandais, Eric Muhoza, est actuellement 28ème, à 6min48sec de la tête. Place à la 6è étape aujourd'hui : 152 kilomètres autour du Mont Kigali.