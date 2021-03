Ligue des champions: le Bayern élimine la Lazio sans forcer

Le Bayern avait déjà tué tout suspense dans cette double confrontation après sa large victoire 4-1 à l'aller à Rome. Malgré l'absence du gardien et capitaine Manuel Neuer, et de l'ailier Kingsley Coman, les Bavarois ont su sans trembler s'imposer.

Robert Lewandowski a ouvert le score sur pénalty (1-0 , 33e). Les Allemands ont par la suite géré leur avance en raison de leur succès à l'aller 4-1 à Rome. En fin de match , bien lancé par le défenseur David Alaba, Eric Choupo Moting, la doublure de Lewandowski , a marqué le deuxième but (2-0, 73e). Mais à huit minutes de la fin de la partie, les Italiens ont réduit le score. Un but inscrit par Marco Parolo (2-1, 82e). Le Bayern a fait le job, sans trop de créativité, mais avec ses armes habituelles: discipline, combativité et toujours un pressing haut sur l'adversaire.

Les Bavarois réalisent une série incroyable d'invincibilité

Le dernier rever des Bavarois en Ligue des champions remonte au 13 mars 2019. Le Bayern avait été battu 3-1 à domicile par Liverpool vainqueur de la compétition. Depuis, les joueurs de Hansi Flick ont remporté 18 victoires et concédé un nul.