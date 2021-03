Liverpool - Chelsea : les Reds en chute libre

Liverpool s'est incliné jeudi á domicile contre Chelsea, vainqueur (0-1, 43e) un but magnifique de Mason Mount après le but de Werner refusé pour hors jeu du coude à la 27e. Grâce à cette victoire de Chelsea à Anfield, une première depuis 2014, les Blues de Thomas Tuchel retrouvent la 4e place. Pour Thomas Tuchel, ce sont désormais 10 matches sans défaites toutes compétitions confondues depuis qu'il est arrivé à Londres:

"Je suis superbement heureux ! A part que je regrette le match nul qu'on a fait à Southampton, la façon dont on a partagé les trois points, mais en général, je suis heureux. Je me sens impliqué comme un membre entier de l'équipe, et c'est un plaisir d'entrainer cette équipe de Chelsea. parce qu'on sent dès les premières minutes du match que les joueurs déploient leur énergie, qu'ils ont une forte attitude, bref tout ce qu'on a besoin dans le match." a dit l'ancien coach du PSG.

Au classement, les Reds restent 7e, à quatre longueurs de la quatrième place. Liverpool de Jürgen Klopp a concédé sa 5e défaite d'affilée à Anfield, sa 5e défaite également lors de ses six derniers matches en championnat.

L'élection du président de la Caf, la Fifa vigilente

A une semaine de l’élection du président de la Caf, la Fifa s’implique dans le processus en cours. Selon les informations dévoilées au début de la semaine, l'instance internationale de football serait favorable à la candidature du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe.

Selon les sources proches des candidats, le président Gianni Infantino aurait même proposé aux trois autres prétendants : le Mauritanien Ahmed Yahya, le Sénégalais Augustin Senghor et l’Ivoirien Jacques Anouma de renoncer à leurs candidatures.

"Motsepe a la préférence de la FIFA qui veut quelqu’un de nouveau, pas impliqué dans l’ancienne direction pour attirer les nouveaux sponsors et donner aussi une belle image de la CAF", indiquent les mêmes sources.

