LDC : Le Bayern Munich conquiert Rome

Face à la Lazio, les champions d'Europe en titre ont très vite pris les choses en main : Robert Lewandowski a ouvert le score dès la 9ème minute de jeu, avant d'être imité par Jamal Musiala (24è) et Leroy Sané (42è). En seconde mi-temps, un but contre son camp de Francesco Acerbi a permis au Bayern de mener 4-0. La Lazio a fini par sauver l'honneur à la 49è minute par l'intermédiaire de Joaquin Correa.

Jamal Musiala a inscrit son premier but en Ligue des Champions

Flick satisfait de la performance de ses joueurs

Score final 4-1 pour les Bavarois. Un résultat qui a ravi Hansi Flick :

"D'un côté, la Ligue des Champions a une signification importante pour nous. De l'autre, l'équipe a montré qu'elle avait de la volonté, surtout après les contre-performances face à Bielefeld et Francfort. Nous voulions presser l'adversaire le plus tôt possible, le pousser à faire des erreurs pour récupérer le ballon rapidement. Nous avons bien profité des occasions que nous avons eues. Nous avons réalisé une grosse prestation, et cette large victoire est méritée", a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.

Giroud délivre Chelsea

Dans l'autre choc de la soirée, Chelsea s'est imposé 1-0 face à l'Atletico Madrid. L'unique buteur de la rencontre n'est autre qu'Olivier Giroud. L'attaquant français a délivré les Blues d'un superbe retourné à la 68è minute de jeu. Une rencontre qui se disputait à Bucarest, en Roumanie, en raison des restrictions sanitaires imposées par l'Espagne.

Ce soir, suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions : à Budapest, le Borussia Mönchengladbach accueille Manchester City, tandis que l'Atalanta Bergame sera opposée au Real Madrid. Coup d'envoi de ces deux rencontres prévu à 20h en temps universel.