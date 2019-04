Libye : l'impact de la crise sur les pays voisins

En Libye, les hommes du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est du pays, poursuivent leur avancée vers Tripoli. Cette opération de conquête fragilise encore davantage le processus politique et a causé le report de la Conférence nationale libyenne prévue le 14 avril. Les combats auraient déjà fait au moins 40 morts et ont provoqué le déplacement de 3.400 civils selon l'ONU, qui se réunissait ce mercredi 10 avril en urgence pour une réunion de consultation à huis-clos.

Nous avons parlé avec Mahamat Saleh Yacoub, spécialiste des questions sécuritaires. Il nous explique les répercussions de cette nouvelle crise libyenne sur les pays frontaliers.