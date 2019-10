L'Europe semble impuissante dans le dossier syrien

Journal 17h TU (15.10.2019)

Dans l'actualité: nouvelle journée de manifestation en Guinée. Des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants ont été signalés. L’insécurité alimentaire perdure en Afrique en raison du réchauffement climatique et des conflits armés. L’ONG allemande Welthungerhilfe tire la sonnette d’alarme. Et puis les suites de l’offensive militaire de la Turquie contre les milices kurdes en Syrie.