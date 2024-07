Ces milliards d'euros de la diaspora qui aident des familles

En 2023, selon la Banque mondiale, les transferts de fonds depuis l'Europe vers l'ensemble du continent africain ont atteint un montant d’environ 100 milliards de dollars.

Cet argent, essentiel pour de nombreuses familles, permet de subvenir aux besoins quotidiens, d'améliorer les conditions de vie et de financer des projets communautaires.

Ces Nigériens qui vivent en Allemagne, nous expliquent qu’ils aident comme ils peuvent, leurs familles, alors que le Niger traverse une crise politique et économique.

"J’envoie de l’argent presque deux fois par mois à ma famille, pour leurs besoins quotidiens. Surtout, ces derniers temps, avec la crise que connait mon pays, il y a une inflation qui ne dit pas son nom. J’envoie chaque mois à peu près 800, voire 1.000 euros", dit l'un d'eux.

Des Nigériens réagissent au micro de Rakia Arimi

"Pour moi, il est important d’aider ma famille restée en Afrique, car il ne sert à rien d’avoir ce que Dieu a pu me donner et de ne pas aider mes parents en les laissant vivre avec leur maigre retraite", ajoute un autre.

"D’abord, quand on vit en Europe, on est obligé de prendre soin de sa famille. Le minimum que j’envoie, c’est 1.000 euros. Pas uniquement pour ma femme et mes enfants, on a aussi une grande famille qui est autour de nous et qui a besoin de nos soutiens", estime cet autre Nigérien.

Des vêtements et des médicaments aussi

Outre l'argent, beaucoup envoient aussi des vêtements, des fournitures scolaires et des médicaments. Ces dons matériels sont tout aussi importants pour les communautés locales.

Adamou Souleymane est un Nigérien vivant en Allemagne. Il fait des collectes d’habits pour les enfants.

"Depuis que je suis venu en Allemagne, j’ai un projet à moi, c’est un projet de don d’habits d’enfant. Chaque année, je collecte des habits pour enfants, je les distribue une fois en vacances à Niamey dans un village. Ils sont contents et ça me rend heureux", dit Adamou.

De nombreuses familles en Afrique dépendent de ces transferts d'argent Image : Joel Kouam/REUTERS

Hachim, alias star-boy, un jeune influenceur qui vit à Hambourg depuis 14 ans, incite la diaspora à envoyer de l’aide en Afrique.

"Si on voit une personne qui est dans le besoin, je publie sur Tiktok et je dis à mes abonnés que quelqu’un est dans le besoin. Des fois, on trouve des personnes qui viennent vers nous et on essaie de les aider. Nous pouvons aider 20 à 25 personnes par mois. J’ai des followers de partout, au Nigeria, au Burkina Faso qui nous aident", explique-t-il.

Malgré les défis, la solidarité et l'engagement de la diaspora africaine restent essentiels pour tous ceux qui sont restés dans leur pays.