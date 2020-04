Les djihadistes ne doivent pas pouvoir profiter du coronavirus

Des Maliens pour des discussions avec les djihadistes

En dépit de la présence de la Minusma, la mission de paix de l'ONU au Mali, et de la force française Barkhane, les attaques djihadistes se sont accentuées ces derniers mois au Mali et dans tout le Sahel. Face aux difficultés sur le plan militaire pour neutraliser les mouvements djihadistes, l'option politique est de plus en plus envisagée, notamment au Mali.