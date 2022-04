Le verrou de l'information sur les violences à Moura, au Mali

Que s'est-il vraiment passé dans le village de Moura au Mali ? L'armée malienne affirme avoir tué "203 combattants” terroristes dans une opération menée entre le 23 et le 31 mars, dans le cercle de Djenné, centre du Mali. Une source nous précise que des membres de la Katiba Macina du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans étaient venus à Moura prélever la taxe islamique. Mais depuis, des doutes ont surgi quant à l'identité réelle des victimes. Des témoins parlent du "massacre” de civils, perpétré par des soldats maliens et des "alliés” étrangers qui pourraient être des mercenaires russes du Groupe Wagner. En Europe comme à l'Onu, ces violences inquiètent.

Siège et blocus

Moura a été encerclée pendant six jours. Et l'Etat-major général malien a beau rappeler dans son communiqué du 1er avril que "le respect des droits de l'Homme, de même que le droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite [de ses] opérations", des témoins évoquent des pillages, des viols et des assassinats de civils.

Mais au Mali, personne n'ose parler de ce qui s'est déroulé à Moura et plusieurs sources parlent d'un "climat de peur" qui s'est installé, la junte militaire au pouvoir réprimant les avis critiques sur son action. D'ailleurs, certains de nos interlocuteurs requièrent l'anonymat pour répondre à nos questions.

Grit Lenz, coordinatrice du réseau Fokus Sahel, confirme "la répression croissante" au Mali. Mais, ajoute-t-elle, cette répression "n'est pas perçue négativement par une grande partie de la population. Pas par tout le monde car il y a certainement aussi des gens qui se taisent car ils ont peur d'exprimer des critiques".

Le réseau Fokus Sahel trouve ce climat "très dangereux car il y a un rétrécissement de l'espace civique et la crainte que cela se pérennise, de supprimer les voix critiques".

Grit Lenz précise saluer "que le peuple malien prenne en main son destin et qu'il y ait un soutien pour la transition" mais elle souligne cette tendance à l'autoritarisme de la junte au pouvoir.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Depuis 2012, l’histoire du Mali est marquée par des coups d’Etat et une instabilité qui menace aussi les pays voisins. Retour en images. Neuf ans de présence de militaires internationaux pour appuyer les FAMA (soldats de l’armée malienne) n’ont pas permis encore de venir à bout des groupes djihadistes dans le nord et le centre du Mali. Les morts de civils se comptent désormais par centaines, les défenseurs des droits humains dénoncent aussi des violences commises par des militaires. Retour en images : Mali, 2012-2022.

Mali : dix ans d’une crise sanglante En 2012, le Nord-Mali vacille En mars 2012, les rebelles touaregs du MNLA (Mouvement national de libération de l'Azawad) prennent le contrôle de villes du nord: Tessalit, Gao, Tombouctou. Des groupes djihadistes comme Ansar Dine et Aqmi s’implantent aussi dans le nord du Mali et s’allient ponctuellement aux Touaregs contre le pouvoir central. Début avril, le MNLA proclame unilatéralement l’indépendance de l’Azawad.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Le coup d’Etat militaire de 2012 Le 22 mars, des militaires menés par le capitaine Amadou Haya Sanogo renversent le président Amadou Toumani Touré qui prend la fuite. Ils dénoncent le manque de moyens des soldats maliens et "l'incapacité" du régime à gérer le Nord. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'Etat (CNRDRE) suspend la constitution. Le 27 mars, la Cédéao exclut le Mali.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Une transition civile Dioncounda Traoré, ancien président de l’Assemblée nationale, est investi président le 12 avril 2012. Le 17, l’astrophysicien Cheick Modibo Diarra devient Premier ministre de transition. Fin avril, des soldats restés loyaux à l’ex-président ATT attaquent le camp militaire des putschistes à Kati. La junte fait échouer ce contre-coup d’Etat qui se solde par 22 morts et des dizaines de blessés.

Mali : dix ans d’une crise sanglante "Crime de guerre” à Tombouctou Fin juin 2012, les Touaregs du MNLA quittent Tombouctou. Les islamistes du Mujao prennent Gao. A Tombouctou, les islamistes d’Ansar Dine détruisent des mausolées classés au patrimoine mondial de l’Unesco. La procureure de la CPI estime qu’il s’agit d’un “crime de guerre” passible de poursuites. En novembre 2021, Ahmad Al Faqi Al Mahdi sera condamné. D’autres procès sont en cours devant la CPI

Mali : dix ans d’une crise sanglante Intervention de la Cédéao et médiation Fin 2012, la Cédéao et d’autres pays africains décident d'envoyer 3.300 militaires pour aider l'armée à chasser les islamistes du Nord. Ansar Dine instaure la charia à Kidal. Des représentants d'Ansar Dine et du MNLA rencontrent le médiateur Blaise Compaoré. Ils accepte "un dialogue politique" avec Bamako. L’UE prévoit une mission de formation de l’armée malienne à partir de janvier 2013.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Arrestation du Premier ministre Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2012, le Premier ministre Cheick Modibo Diarra est arrêté par des militaires sur ordre du capitaine Sanogo. Le gouvernement démissionne. Diango Cissoko, médiateur de la République, est chargé de composer un nouveau gouvernement.

Mali : dix ans d’une crise sanglante 11 janvier 2013: la France intervient militairement Le président malien demande à la France d’intervenir militairement. Paris lance l’opération “Serval” pour empêcher la progression des islamistes vers le sud. Fin janvier, les FAMA soutenues par l’armée française reprennent le contrôle de Gao puis Tombouctou. Début février, le président français François Hollande en visite au Mali, réaffirme que la France restera "le temps qu'il faudra".

Mali : dix ans d’une crise sanglante EUTM-Mali et Minusma La formation des FAMA maliens commence en avril 2013, par des instructeurs militaires européens de l’EUTM-Mali. Le 15 avril, le Conseil de sécurité autorise une force de 12.600 Casques bleus chargés de stabiliser le Nord du Mali. LaMission intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) doit être déployée au 1er juillet et comptera à terme 12.600 militaires et policiers.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Election d’Ibrahim Boubacar Keïta en décembre 2013 Selon les résultats officiels, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat du RPM, est élu président du Mali avec 77,61% des voix. Son adversaire Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite. IBK est investi début septembre dans ses fonctions et nomme Oumar Tatam Ly comme Premier ministre pour former un “gouvernement d’ouverture”.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Accord d’Alger sur fond de violences Le 15 mai 2015, le gouvernement du Mali et des groupes armés signent à Bamako l’accord d’Alger. Mais dans le nord et le centre du Mali, les attaques continuent. Le 20 novembre 2015, 21 personnes sont tuées dans l’attaque de l’hôtel Radisson, à Bamako, revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoune de l’Algérien Mokhtar Belmokhtar.

Mali : dix ans d’une crise sanglante L’Onu dénonce des exactions L’ONU dénonce en janvier 2016 des violations massives des droits de l’homme dans deux rapports publiés conjointement par la Minusma et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. En visite à Bamako, la chancelière allemande Angela Merkel évoque en octobre le trafic de drogue et d’êtres humains ainsi que l’insécurité dans le nord du Mali.

Mali : dix ans d’une crise sanglante 2017: Sanctions de l’Onu Le Conseil de sécurité adopte en septembre 2017 un régime de sanctions ciblées contre "ceux qui dressent des obstacles" à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation dans ce pays. Des attentats et les combats continuent de faire de nombreuses victimes civiles et militaires

Mali : dix ans d’une crise sanglante Réélection d’IBK en 2018 Vingt-quatre candidats participent au premier tour de la présidentielle, fin juillet 2018. Le 12 août, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est réélu avec plus de 67% des voix. Mais le taux de participation est de 34,5% seulement. L'insécurité est telle que l'Onu menace en juillet 2018 de retirer ses Casques bleus.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Massacre à Ogossagou Le village peul d’Ogossagou est attaqué le 23 mars 2019. Au moins 160 personnes sont tuées, dont des femmes et des enfants. Des miliciens dogons sont accusés. Des litiges fonciers opposent les deux communautés. Les violences se sont multipliées depuis mars 2018 dans les régions de Mopti puis Ségou.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Démission de Boubèye Maïga En avril 2019, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga jette l’éponge. Avec le président IBK, il est critiqué par un mouvement contestataire qui nait notamment sous l’impulsion de l’imam rigoriste Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamique.

Mali : dix ans d’une crise sanglante La contestation enfle En avril 2020, le déroulement des législatives est perturbé dans le centre et le nord du pays. Le scrutin avait pourtant été reporté à deux reprises, depuis fin 2018. Des manifestations contestent les résultats. Quand un olicier abat un jeune homme lors d’une interpellation près de Kayes, des émeutes éclatent. L’opposition appelle à la “désobéissance civile pacifique”.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Coup d’Etat du 18 août 2020 Le 18 août 2020, des militaires arrêtent le président Ibrahim Boubacar Keïta. IBK annonce sa démission ainsi que la dissolution de l’Assemblée nationale. La junte crée un Comité national pour le salut du peuple et annonce une “concertation nationale” pour une transition de 18 mois. Bah N’Daw est nommé président de la transition et le colonel Assimi Goïta devient son vice-président.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Le coup d’Etat dans le coup d’Etat Le 24 mai 2021, Bah N’Daw et son Premier ministre, Moctar Ouane, sont arrêtés sur ordre du colonel Assimi Goïta. C'est le 2è putsch en moins d’un an parce que les putschistes de 2020 n’ont pas été reconduits à la Défense et la Sécurité au sein du nouveau cabinet. L’arrestation des dirigeants civils de la transition est dénoncée par l’Onu, la Cédéao, l’Union africaine, les Etats-unis et l’UE.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Le "problème " russe L’Union africaine suspend le Mali suite à ce nouveau coup d’Etat. Paris suspend sa coopération militaire avec le Mali et annonce la fin de l’opération Barkhane, déployée dans le pays depuis 2014 contre les groupes djihadistes avec près de 5.000 soldats. Cette décision est due aux tensions avec Bamako au sujet de la présence supposée de membres du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali.

Mali : dix ans d’une crise sanglante Décembre 2021: Barkhane quitte Tombouctou La France entame son retrait militaire du Mali après neuf ans de lutte antijihadiste, elle se sent poussée dehors par la junte malienne. Les soldats français de l’opération Barkhane quittent Tombouctou, à la mi-décembre 2021. Auparavant, ils avient évacué leurs bases de Kidal et de Tessalit pour se replier sur Gao. Les Forces armées maliennes et la Minusma assurent la sécurité de ces villes.

Mali : dix ans d’une crise sanglante La souffrance des civils L’ONG Human Rights Watch dénonce à la mi-mars 2022 une "nouvelle vague d'exécutions de civils" ainsi que des pillages par l'armée malienne et les jihadistes dans le centre et le sud-ouest du Mali. Depuis 2012, les violences ont fait aussi plus de 320.000 personnes déplacées, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Mali : dix ans d’une crise sanglante La médiation fait chou blanc Le 20 mars 2022, le médiateur ouest-africain pour le Mali, Goodluck Jonathan, repart de Bamako sans avoir pu s'entendre avec la junte malienne sur la durée de la transition ni la date des prochaines élections. La Cédéao et l’Uemoa ont pris des sanctions en janvier 2022 contre la junte qui n’a toujours pas publié le chronogramme de la restitution du pouvoir aux civils. Auteur: La rédaction francophone



Human Rights Watch affirme que l'armée et les groupes islamistes seraient impliqués dans 107 meurtres de civils, dont des commerçants, des chefs de villages et même des enfants. 36 de ces meurtres seraient le fait de groupes armés, comme lors d'une embuscade, tendue à Bandiagara, que l'ONG qualifie de "carnage".

Les autres auraient été commis par des membres de l'armée malienne, dans des villages mais aussi dans le camp militaire de Diabaly, dans le cercle de Niono.

Des Fama s'y livreraient, avec le soutien de mercenaires russes du groupe Wagner, à des exécutions sommaires et des actes de torture, d'après une enquête du quotidien Le Monde, parue en février 2022.

Des manifestations ont eu lieu en début d'année, en soutien à l'armée du Mali

Plusieurs gouvernements réclament une enquête

"Rien ne justifie la violence arbitraire contre des civils", rappelle une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. Berlin demande en effet aux autorités maliennes d'ouvrir une enquête indépendante sur les exactions signalées à Moura.

La France se dit "gravement préoccupée" et "appelle à[...] traduire les auteurs [de crimes] en justice".

L'Union européenne réclame que les Casques bleus de la Minusma aient accès à la zone. Et les Etats-Unis veulent une explication "crédible" au risque sinon de "saper […] la réputation des Fama".

Confiance de la population en son armée

De même que les sanctions de la Cédéao, ressenties comme injustes, ont soudé une partie de la population derrière la junte, une partie de l'opinion publique malienne "se sent heurtée dans son orgueil national", nous disait un interlocuteur malien de Sikasso cet après-midi [05.04.22], qui note que les soldats français de Barkhane qui ont bombardé une fête de mariage à Bounti, en janvier 2021, n'ont pas été sanctionnés.

Beaucoup de Maliens constatent aussi que "le terrorisme s'est généralisé en neuf ans de présence militaire française", pour reprendre les termes de notre interlocuteur. Alors ce qu'on entend beaucoup au Mali aujourd'hui, c'est l'impression que, je cite à nouveau : "Lorsque l'armée malienne arrive à des résultats, les Français sont jaloux et tentent de la discréditer".

Ce matin, Oumar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, était convoqué à la gendarmerie.

L'homme de gauche, ancien membre du M5 et rival historique du Premier ministre Choguel Maïga, avait qualifié d' « inacceptables » les exactions commises par l'armée, notamment à Moura.