Le Venezuela écartelé entre deux présidents

La crise politique au Venezuela polarise l'ensemble des grandes puissances. Le Venezuela qui n'a plus un mais deux présidents : Nicolas Maduro, qui a prêté serment le 10 janvier, et Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, issu de l'opposition, qui s'est autoproclamé président par intérim hier.



Juan Guaido n'est pas un inconnu au Venezuela

L'Allemagne affirme son soutien à l'"Assemblée démocratiquement élue" et réclame de nouvelles élections.

Même chose pour la France et l'UE. Le bloc du Groupe de Lima, qui inclue la plupart des Etats d'Amérique latine, et le Canada, ont rejoint aussi les Etats-Unis et reconnaissent désormais Juan Guaido comme chef de l'Etat vénézuélien.



Nicolas Maduro, soutenu par l'armée et les alliés de la Russie, crie au putsch.

En attendant que se démêle cet imbroglio, les affrontements ont déjà fait plus d'une dizaine de morts dans le pays depuis le début de la semaine, des chiffres avancés par des défenseurs des droits de l'Homme, proches de l'opposition.

Nicolas Maduro est toujours soutenu par l'armée

