Le réchauffement climatique aggrave la faim en Afrique

Selon le rapport, qui est publié chaque année depuis 2006, la faim progresse dans le monde et l’insécurité alimentaire perdure dans beaucoup de pays africains.

Sur les 117 pays évalués, 43 connaissent une insécurité alimentaire aiguë depuis 2017, précise le document. C’est le cas notamment de pays comme le Tchad, Madagascar, le Yémen ou la Zambie.

Au total, 822 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Soit une personne sur neuf. Ce chiffre était pourtant inférieur à 800 millions il y a trois ans.

Les causes de l’aggravation de la famine seraient le réchauffement climatique et les conflits armés. Des pays africains comme le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et la Centrafrique.

Sont particulièrement touchés, comme l'explique Francis Djomeda, le représentant pour le Niger de la Welthungerhilfe (WHH).

