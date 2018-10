Le Niger dit "non" au paludisme

La campagne "Zéro Palu! Je m’engage" est co-dirigée par la Commission de l’Union africaine et le Partenariat Roll Black Malaria. Le but est d'en finir avec le paludisme non seulement au Niger mais sur tout le continent.

A l’instar de l’Ouganda, de la Zambie, du Mozambique et bien d’autres pays sur le continent, le Niger entre donc également dans la danse de la campagne "Zéro Palu! Je m’engage." Cette campagne, approuvée par les 55 Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine vise à mobiliser des ressources financières pour impliquer les dirigeants, les communautés, le secteur privé et les médias. Le but est de mettre un terme définitif au paludisme. Une maladie qui, dans le cas du Niger constitue la principale cause de morbidité et de mortalité.

Ces derniers mois, des organisations comme Médecins sans frontières avaient attiré l’attention sur les cas de décès suite au paludisme dans le pays. Une alerte qui avait conduit à l’expulsion d’une pédiatre de MSF basée à Magaria, dans le sud du Niger. Selon les autorités, elle aurait manipulé des informations. Cette pédiatre avait rapporté que la ville de Magaria aurait connu au moins 10 décès par jour, soit 298 à 300 décès par mois. Des chiffres que les autorités nigériennes avaient fermement démentis.

Quoi qu’il en soit cette affaire concide avec le lancement de la campagne "Zéro palu je m’engage". Déjà la Première dame du Niger, ambassadrice de l’initiative, s’est engagée à mener des actions pour une lutte efficace.



Pour rappel, la prévention du paludisme passe par l’usage de moustiquaires imprégnées ou l’assainissement de l'environnement domestique. Le traitement quant à lui est basé sur des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Les scientifiques poursuivent par ailleurs leurs travaux de recherche en vue d'un vaccin antipaludique sûr et efficace.