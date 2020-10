Le coronavirus donne du fil à retordre à l'industrie textile

Transformation locale du coton : l'énorme potentiel pour l'industrie textile africaine

La filière cotonnière est à l'origine d'une part très importante des recettes d'exportation des pays producteurs, mais ceux-ci transforment très peu localement leur production de fibre. Ils ne valorisent pas non plus suffisamment les coproduits de la graine. Un véritable manque à gagner pour la création de valeur ajoutée et d'emplois.