LDC : groupe difficile pour Dortmund, le Real pour l'Union

Harry Kane de retour en Angleterre : en effet, le Bayern Munich ira défier Manchester United. Tombés dans le groupe A, les Bavarois affronteront également le FC Copenhague ainsi que Galatasaray.

L'Union Berlin va défier le Real Madrid

Le conte de fées continue pour les Berlinois qui, rappelons le, évoluent en Bundesliga depuis 2019 seulement. Quatre ans après, les voici sur la plus grande scène européenne, sur laquelle ils affronteront le Real, donc, mais aussi Naples et Braga dans leur groupe C.

L'Union Berlin accueillera ses adversaires à l'Olympiastadion, l'antre de son voisin, le Hertha Image : Alexander Borais/Zoonar/picture alliance

Dortmund en difficulté, Leipzig avec Manchester City

Paris Saint Germain, AC Milan, Newcastle et Dortmund : ce groupe F est d'ores et déjà considéré comme le "groupe de la mort". Mais pour Sebastian Kehl, le directeur sportif du BvB, c'est pour ce genre de rencontres que le club vit :

"Nous avons les compétences nécessaires pour sortir de cette poule. Nous en sommes convaincus. Nous sommes un club ambitieux, et nous avons hâte de relever ces défis. C'est ca, la Ligue des champions : jouer contre de tels adversaires. Les supporters vont adorer et les joueurs seront motivés. C'est le genre de rencontres dont nous avons besoin", a déclaré Kehl à l'issue du tirage au sort.

Enfin, le RB Leipzig se retrouve dans le groupe G, en compagnie de Manchester City, tenant du titre, l'Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys.

La phase de groupes de la Ligue des champions débutera le 19 septembre et s'achèvera le 13 décembre prochain.

Sarina Wiegman dédie son trophée aux Espagnoles

En marge de ce tirage au sort, l'UEFA remettait ses récompenses de l'année.

Chez les hommes, Erling Haaland a été élu "joueur de l'année", tandis que Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, a été désigné "coach de l'année". Chez les dames, l'Espagnole Aitana Bonmati a remporté le trophée de "meilleur joueuse de l'année" pour la première fois de sa carrière.

Quant à Sarina Wiegman, elle a été une nouvelle fois désignée "entraîneuse de l'année". La sélectionneuse de l'équipe d'Angleterre a profité de l'occasion pour dédier son titre aux joueuses espagnoles, dont le succès en Coupe du monde a été terni par l'affaire du bisou forcé de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football, sur Jenni Hermoso :

"Nous sommes tous au courant des problèmes autour de l'équipe d'Espagne et ca me fait vraiment mal, en tant que coach, en tant que mère de deux enfants, en tant qu'épouse et en tant que personne. Le football féminin a beaucoup évolué depuis une trentaine d'année, mais il y a encore du chemin à parcourir, dans le sport ainsi que dans la société. Je voudrais dédicacer ce trophée aux joueuses espagnoles, qui ont enchanté beaucoup de monde lors du Mondial. Cette équipe mérite d'être célébrée et d'être écoutée", a déclaré la technicienne suédoise.