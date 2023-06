LDC : Manchester City (enfin) sur le toit de l'Europe

Grâce à un but de Rodri, les Skyblues ont battu l'Inter Milan et sont allés chercher ce trophée qu'ils convoitaient depuis tant d'années.

En s'imposant 1-0 à Istanbul face à l'Inter Milan, les Skyblues ont enfin soulevé cette "Coupe aux grandes oreilles" qu'ils convoitaient depuis tant d'années.

Un trophée qui permet aux hommes de Pep Guardiola de compléter un fabuleux triplé Premier League-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions. Pour le technicien espagnol, ce succès permet enfin aux Citizens d'être admis au panthéon des grands clubs :



"Cette saison, c'était pour nous. Nous sommes incroyablement satisfaits d'avoir réalisé quelque chose d'unique avec ce triplé, couronné par cette Ligue des champions. Cela justifie ce que nous avons gagné par le passé, à savoir cinq championnats en sept ans, deux Coupes d'Angleterre, quatre Coupes de la Ligue, des Supercoupes d'Angleterre", a énuméré Guardiola en conférence de presse. "Mais pour être considéré comme une grande équipe en Europe, tu dois gagner la Ligue des champions, et c'est ce que nous avons réalisé."

A noter que Manchester City est le huitième club en Europe à réaliser un triplé de ce genre, après le Celtic, l'Ajax, le PSV, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et Manchester United.

Auteur d'un grand match, le portier camerounais André Onana n'a rien pu faire sur la frappe de Rodri Image : Kieran McManus//Shutterstock/IMAGO

Inzaghi fier de ses joueurs

Du côté de l'Inter, il y a de quoi avoir des regrets. Bien en place tout au long de la rencontre, les Intéristes n'ont craqué qu'une seule fois, sur cette frappe de Rodri à la 67è minute de jeu. Par la suite, Romélu Lukaku et ses coéquipiers ont tout tenté, mais City a tenu bon. Malgré la défaite, l'entraîneur Simone Inzaghi était fier de ses joueurs :

"C'est normal d'avoir des regrets, car perdre est la pire chose pour un sportif, mais j'ai félicité mes joueurs, qui étaient tristes et déçus. Ils doivent être fiers de ce qu'ils ont accompli. Ils ont réalisé une grande performance contre un grand adversaire. Peut-être que tout était écrit à l'avance, mais ils ont tout essayé pour conjurer le sort. Mes joueurs peuvent être fiers d'eux-mêmes parce qu'ils ont joué une grande finale", a souligné le technicien italien.

Romélu Lukaku aura tout essayé, mais n'aura pas été en mesure de trouver la faille face à City Image : Antonio Calanni/AP Photo/picture alliance

Insultes racistes envers Lukaku

Seule ombre au tableau de cette soirée : à cause de ses différents ratés devant le but, Romélu Lukaku a été pris à partie sur Instagram. L'attaquant belge d'origine congolaise a été la cible d'insultes à caractère raciste de la part de nombreux internautes, et a également reçu de nombreux emojis de singe et de gorille.