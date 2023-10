LDC : le Bayern s'impose de justesse à Copenhague

Deux semaines après avoir dû batailler ferme pour battre Manchester United 4-3, les Bavarois ont dû attendre les dernières minutes pour s'imposer 2-1 face au FC Copenhague. Ce sont les remplaçants qui ont fait la différence, comme l'a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse :

"Le FC Copenhague s'est retrouvé à mener au score après une frappe pleine de réussite. La tâche s'est compliquée pour nous, mais nous sommes restés patients et grâce à nos remplaçants, nous sommes parvenus à renverser la vapeur et à nous imposer", a déclaré le technicien allemand.

C'est le jeune Mathys Tel qui a inscrit le but de la victoire à la 83è minute de jeu, sur un service de l'inusable Thomas Müller.

Ce succès permet au Bayern de rester en tête du groupe A avec six points, soit deux longueurs d'avance sur Galatasaray, qui s'est imposé 3-2 à Old Trafford face à Manchester United.

L'Union Berlin craque (encore) à la toute fin

Pour sa première à domicile en Ligue des champions, à l'Olympiastadion de Berlin (où évolue généralement son rival du Hertha), l'Union avait bien entamé la partie face au Sporting Braga, grâce à un doublé de son capitaine Sheraldo Becker. Mais voilà : par deux fois, les Berlinois ont été surpris sur coups de pied arrêtés par la formation portugaise. Et dans les ultimes instants de la rencontre, André Castro a donné la victoire à Braga. Défaite 3-2 de l'Union, qui s'est donc incliné dans les toutes dernières secondes, tout comme il y a deux semaines face au Real. Forcément, Urs Fischer, l'entraîneur des Berlinois, s'est dit "déçu" :

"Cette défaite a un goût amer. C'est à se demander combien de coups on peut prendre et supporter. Mais maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est se relever", a déclaré le technicien suisse.

L'Union Berlin est dernier de son groupe C. Un groupe dominé par le Real, qui est allé battre Naples 3-2 en Italie.

Lens domine Arsenal

Dans les autres rencontres de la soirée, la sensation est venue de Lens. Le club du nord de la France s'est imposé 2-1 face à Arsenal et prend ainsi les commandes du groupe B, devant les Gunners et Séville, qui a fait 2-2 face au PSV Eindhoven. Enfin dans le groupe D, la Real Sociedad (qui est allée gagner 2-0 face au FC Salzburg) et l'Inter Milan (qui a battu Benfica 1-0) se partagent la tête avec quatre points chacun.