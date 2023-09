Erik ten Hag prend la défense du gardien Onana

Manchester United s'est incliné face au Bayern (4-3). Un match frustrant pour les Red Devils qui ont notamment encaissé le premier but suite à une petite erreur du gardien.

Si Manchester United a pu créer le suspense vers la fin de la rencontre, et bien ce sont les Munichois portés par un Leroy Sané en jambe, qui ont animé la grande partie de la rencontre. Profitant d'un une-deux avec Harry Kane, l'international allemand armé son tir sur le côté gauche du gardien André Onana qui a vu le ballon lui échappait de ses mains (1-0, 28e) :

"Ce but facile n'était pas seulement la faute du gardien André si vous voyez avec quelle facilité Leroy Sané s'est infiltré dans la défense. Cela a à voir avec la détermination. On ne peut pas laisser l'adversaire faire ce qu'il veut facilement." a déclaré le manager de United Erik ten Hag.

Harry Kane (Bayern) lors du match contre Manchester United Image : Sven Hoppe/picture alliance/dpa

United déçu du match

Le club mancunien a été plus engagé durant la deuxième période. Après avoir été mené 3-1, les Anglais ont réduit grâce au doublé du Brésilien Casemiro avant d'encaisser un 4e but fatal, inscrit par le jeune attaquant français du Bayern Mathys Tel à la dernière minute du temps additionnel. Dans le groupe B, Arsenal s'est largement imposé face à PSV Eindhoven (4-0). Le FC Séville et Lens ont pour leur part fait match nul (1-1).

Le Real a assuré face aux Berlinois

Union Berlin participe pour la première fois de son histoire à la Ligue des Champions. Les Berlinois ont curieusement dû résister face au Real Madrid, le club le plus expérimenté et le plus titré dans cette prestigieuse compétition européenne.

Mais ils ont fini par céder, face aux assauts des Merengues. Dans le temps additionnel, Jude Bellingham, ancien de Dortmund a inscrit l'unique but de la rencontre permettant au Real de décrocher ses premiers trois points dans le groupe C.

Dans le même groupe, Naples est allé s'imposer sur la pelouse de Braga (1-2). Enfin dans le groupe D, l'Inter et Real Sociedad se sont neutralisés (1-1). Salzbourg est allé au Portugal battre Benfica (0-2).